Juan Manzur recibe a Silvina Batakis en Casa Rosada

l jefe de Gabinete, Juan Manzur, mantiene una reunión con la flamante ministra de Economía, Silvina Batakis. El encuentro se lleva a cabo en Casa Rosada desde las 8. Será la primera reunión de trabajo junto al funcionario, tras haber asumido en el cargo el lunes, a causa de la renuncia de Martín Guzmán. Además adelantó que no habrá cambios en el Gobierno y que los ministros “siguen trabajando con sus agendas”. Alrededor de las 7:10, Manzur llegó a la Casa Rosada y habló ante los periodistas que allí aguardaban. “La conozco hace mucho tiempo. Alrededor de las 8 tenemos una reunión de trabajo para evaluar los lineamientos”, indicó el jefe de Gabinete esta mañana. Martín Guzmán. “Cada uno sigue en su puesto, con su agenda, trabajando como siempre”, sostuvo Manzur ante los periodistas. Por otra parte, el funcionario tucumano ratificó que no habrá más cambios en el Gabinete. Confirmó que, hasta el momento, no habrá cambios de piezas en el Gobierno, respecto a los ministros, tras la salida de. “Cada uno sigue en su puesto, con su agenda, trabajando como siempre”, sostuvo Manzur ante los periodistas. En el encuentro con los periodistas, el jefe de Gabinete pidió “darle un poquito de tiempo” a la nueva ministra de Economía. Remarcó que está haciendo “todas las interconsultas” para definir a su equipo en el Palacio de Hacienda. Entre otras cosas, Manzur señaló que “el equipo económico la va a dar a conocer la ministra”, ya que “está buscando los mejores perfiles para que se incorporen a su equipo de trabajo”, explicó. Por otra parte, Juan Manzur ratificó que por el momento no se están evaluando más cambios en el Gabinete: “Somos todos colaboradores en función de las prioridades que asigna el presidente Alberto Fernández“. En esa línea, el funcionario agregó: “Cada uno sigue en su puesto, con su agenda, trabajando”. Finalmente, al ser consultado sobre la crisis de abastecimiento de gasoil, que afecta a todos el país, el jefe de Gabinete subrayó que “se están haciendo todos los esfuerzos” para resolver el problema, aunque evitó dar precisiones acerca de cuándo se terminaría de normalizar la situación.

