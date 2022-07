Maltrato animal: Rescataron a más de 100 perros en Temperley

Más de 100 perros salchicha fueron rescatados en las últimas horas luego de que efectivos policiales desmantelaran un criadero clandestino en San José mediante un operativo en conjunto con el Municipio de Lomas. El galpón está ubicado en la calle El Trébol al 3900, donde los animales se encontraban enjaulados y en pésimas condiciones sanitarias. “Era un calvario porque estaban lastimados, en condiciones horrorosas, sin agua ni comida, y caminando entre materia fecal y orina. También encontramos un montón de medicación veterinaria, antibióticos vencidos, vacunas y hasta clonazepam”, contó la directora de Zoonosis del Municipio, Stella Maris Miranda, sobre el allanamiento que comenzó a las 8 de la mañana y finalizó pasadas las 16. La Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Lomas de Zamora y la Dirección de Veterinaria y Bromatología del Ministerio de Seguridad bonaerense también formaron parte del procedimiento que contó con el acompañamiento de integrantes del Refugio El Campito. El allanamiento se llevó a cabo luego de denuncias de vecinos a la Fiscalía N°6. Fernando Pieroni, un conocido activista por los derechos de los animales, es una de las personas que aportó elementos claves a la causa. “El dueño de este lugar adelantaba los partos y separaba a las crías de su mamá antes de tiempo. Por suerte el lugar ya está clausurado y los perritos se fueron de ahí con mucha alegría y la certeza de que ahora van a tener una mejor vida”, destacó Miranda. Más de la mitad de los perros serán llevados al refugio El Campito, de Esteban Echeverría, donde les realizarán los análisis y estudios correspondientes para luego darlos en adopción. “A simple vista tienen de todo, un montón de cosas. Igualmente, mañana o pasado vamos a tener un panorama más claro cuando los vea la veterinaria”, expresó Sergio Moragues, director de la institución, quien agregó: “Ahora están comiendo y hay muchos pisando el pasto por primera vez, ya que allá estaban un piso que no es ni cemento”.

