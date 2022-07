Viñales presentó con el intendente de General Rodríguez “Historia del Peronismo en Imágenes”

Al cumplirse 48 años del fallecimiento del General Juan Domingo Perón, el pasado 1 de julio, el Secretario de Organización del Partido Justicialista de Lomas de Zamora Juan María Viñales junto a Mauro García y la titular de la Dirección de Obras de General Rodríguez Cecilia Casas, encabezaron la muestra itinerante que se desarrollo en el sindicato de trabajadores municipales de esa localidad. El intendente Mauro Garcia dijo “Es un día muy particular para todos los compañeros y compañeras, tener esta posibilidad nos solamente de la presentación de un libro sino también compartir esta muestra maravillosa acá en esta casa de los trabajadores y trabajadoras municipales, hemos vivido momentos muy difíciles, hemos vivido tiempos terribles con los cuatro años del macrismo, con su liberalismo salvaje”

Con la recuperación de nuestro espacio con todo lo vivido en la pandemia, hoy seguimos trabajando en pos de eso, que no hay dudas que la esperanza esta intacta, que las convicciones están intactas, y es siempre como ha pasado en otros momentos de la historia, es nuestro proyecto nacional y popular peronista el que logra revertir las cosas, así que estamos trabajando para eso” El dirigente lomense Juan Maria Viñales comentó: “48 años del paso a la inmortalidad de nuestro conductor General Perón es un día muy especial, un día para recordarlo un día para seguir sus consejos, y sus doctrinas” y agregó

“Nosotros estamos de manera permanente, la próxima semana estaremos en el interior recorriendo algunas provincias, esto es lo que nos enseño el Gral Perón, cuando uno esta en la gestión esta en la gestión, cuando no esta recorrer, apoyar y trabajar para que las cosas se mejoren. Y pregonó “Ojala podamos encontrar buenos resultados del debate abierto que hay en la actualidad, por que en 2023 tiene que haber peronismo en la argentina, provincia de Buenos Aires y Gral Rodriguez, este hermosos distrito” Cecilia Casas Directora de Obras de General Rodríguez: “Me siento muy feliz, con la presencia del intendente estamos en el camino correcto junto con Juan Viñales y el ministro, aquí somos todos uno y todos apuntamos a lo mismo”

