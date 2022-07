El programa “Circuito de ahorro Brown” suma productos de calidad a precios accesibles

El Municipio de Almirante Brown continúa promoviendo múltiples alternativas para fortalecer la economía popular del distrito y ofrecer a las vecinas y vecinos productos de calidad a precios accesibles. Con el programa “Circuito de Ahorro Brown” -una iniciativa puesta en marcha a través de la Secretaría de Producción, Empleo y Formación Profesional y el Instituto Municipal de la Economía Social- la Comuna vincula las diversas propuestas de comercialización posibilitando que los consumidores adquieran, de forma directa con los productores del distrito, elementos de calidad a precios accesibles. “Desde el Municipio de Almirante Brown seguimos fomentando los diferentes encuentros y ferias de comercialización de los productores locales que ofrecen productos de calidad a precios populares, generando una cadena que beneficia también a todos nuestros vecinos y vecinas del distrito”, señaló al respecto Mariano Cascallares. Desde la gestión del intendente interino, Juan Fabiani, indicaron que para el mes de julio el cronograma de actividades es el siguiente: El “Mercado en tu Barrio” llega los martes (5, 12, 19 y 26) y viernes (1, 8, 15, y 22) de julio a la estación ferroviaria de Longchamps, lado Este. Allí se pueden comprar, de 9 a 14 horas, productos de almacén, frutos secos, frutas y verduras, miel, panificados y pescado. En tanto los miércoles 6, 13, 20 y 27 de julio la iniciativa vuelve a la Plaza San Cayetano de Burzaco, en Terrero entre Uruguay y Sempere. Por otro lado, todos los viernes de 9 a 14 los vecinos y vecinas podrán acercarse a la “Feria de Productores Rurales”, en la plaza Cerreti de Adrogué, ubicada en Toll y Bouchard; mientras que la propuesta llega los sábados a la Granja Educativa Municipal de Ministro Rivadavia (Juan B. Justo 1000) de 10 a 16. En el lugar se pueden adquirir embutidos, quesos, plantas, frutas y verduras, además de panificados. En la feria de la plaza Cerreti también se vende pescado. También los viernes en diferentes sectores del distrito, los vecinos podrán acceder a los productos- entre ellos, carnes, lácteos, pastas, verduras y panificados- que ofrece el Mercado de Productores Familiares y Almacenazo Popular, en el horario de 9 a 13. En tanto los martes llegan las ferias itinerantes del Plan Federal, con verduras y frutas por kilo y panadería. El cronograma semanal de ambas propuestas se puede conocer a través del Instagram @economiasocialbrown Otro de los lugares de mercadeo es el “Mercado Multiplicar” que, de lunes a sábados de 9 a 14 horas, ofrece, frutas, verduras, productos de almacén y de dietética, en el Centro de Desarrollo Productivo Incuba Brown, ubicado en Uruguay y Cruz del Sur en Burzaco.

Both comments and pings are currently closed.