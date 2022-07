Comienzan las inscripciones a nuevos cursos gratuitos de oficios en Lomas

Durante la próxima semana, el Municipio lanzará las inscripciones a nuevos cursos gratuitos para que los vecinos tengan más posibilidades de insertarse en el mercado laboral y fortalecer su autonomía. En el Club El Fortín de Temperley, ubicado entre las calles Baigorria y Quilmes, a partir del 11 de julio comenzará un curso de Extensión de Pestañas. Para anotarse hay que mandar un mensaje de WhatsApp al 11-5456-0877 o acercarse a la sede desde este lunes al viernes, de 14.30 a 17. Las personas que quieran aprender sobre Peluquería tienen dos lugares a disposición. En la sede de ALUD de Fiorito (Necol 277) las clases arrancan el 12 de julio y la forma de inscripción es presencial durante este lunes, jueves y viernes de 12 a 17. Mientras que en la sede de Scholas Occurrentes de Fiorito (Camino La Ribera Sur, kilómetro 14) la propuesta se inicia el jueves 14 de julio y para participar hay que mandar un mensaje de WhatsApp al 11-3440-2729, de lunes a jueves de 10 a 15. “En lo que va del año ya llevamos más 130 cursos inaugurados en 70 sedes así que estamos muy contentos por la aceptación y tenemos muchos pedidos de lugares que quieren sumarse a las capacitaciones”, expresó Ramiro Trezza, colaborador de la Escuela de Oficios de Lomas, quien agregó: “Uno de los primeros que inauguramos fue el de Gerontología en San José y antes de que termine se acercó el dueño de un geriátrico a decirnos que necesitaba personal. Cuatro mujeres que hicieron el curso se incorporaron y fue una alegría inmensa porque tuvieron una salida laboral directa”. Un curso de Preparación de Licores comenzará el 12 de julio en el Centro Recreativo Evita de Albertina (Atenas y Montiel). La inscripción es por mensaje de WhatsApp al 11-3151-9402 o de forma presencial desde este lunes al viernes, de 9 a 14. Por su parte, en la Delegación de Temperley Este darán clases de Alisado y Botox a partir del 13 de julio. Para sumarse hay que acercarse del lunes al viernes, de 14 a 18, a Eva Perón 1732. Y los vecinos que quieran aprender sobre Elaboración de pan y pizzas tienen que ir desde este lunes al viernes, de 10 a 14, al Centro Cultural Renacer de Temperley (Eva Perón 3947) para anotarse al curso que comenzará el 15 de julio. La Escuela de Oficios es una iniciativa de la Subsecretaría de Oficios y Territorio, perteneciente al Imptce. En la página de Facebook van publicando las capacitaciones con toda la información correspondiente.

