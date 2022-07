Cristina afirmó que “a la gente hay que persuadirla con hechos”

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner afirmó este sábado que “a la gente hay que persuadirla con hechos” al citar a Juan Domingo Perón durante una disertación en la ciudad bonaerense de Ensenada como parte de los homenajes del Frente de Todos (FdT) por el 48º aniversario de la muerte del líder del justicialismo. En esa línea, recordó que Perón “fundo la justicia del trabajo” y que Perón “fue atacado porque usaba la lapicera para el pueblo”, al tiempo que consideró que “hay que ver lo que los políticos hacen, no lo que dicen”. El acto tiene lugar en el Polideportivo Municipal de Ensenada bajo el lema: “A 48 años del fallecimiento de Perón: Argentina, política y economía”. Participará también el intendente local, Mario Secco, se informó en un comunicado. Perón falleció el 1° de julio de 1974 en la Quinta de Olivos -a meses de haber asumido su tercer mandato presidencial en octubre de 1973-, como consecuencia de un paro cardíaco derivado de la cardiopatía isquémica crónica. Lo sucedió su esposa, la vicepresidenta María Estela Martínez de Perón, quien fue derrocada por un golpe de Estado el 24 de marzo de 1976. Captura de video Foto: Eva Cabrera

