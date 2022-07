Convocan a la inscripción de conductores para los móviles de la Policía Bonaerense

El Municipio de Almirante Brown realiza una nueva convocatoria para que vecinos y vecinas del distrito se inscriban para ser conductores de móviles policiales y se sumen a la Policía Bonaerense para seguir fortaleciendo las herramientas preventivas del delito. Desde la gestión del intendente interino Juan Fabiani indicaron que las inscripciones se realizan de lunes a viernes de 8 a 17 horas en el Centro de Operaciones Municipal (COM), ubicado en la avenida Monteverde N° 4393, de la localidad de Burzaco. Los requisitos para avanzar en el proceso de inscripción son ser argentino nativo, naturalizado o por opción; tener entre 18 y 29 años, poseer registro de conducir particular vigente (para autos) y haber finalizado los estudios del nivel secundario, Además, el o la postulante no debe contar con antecedentes desfavorables a la función y responder correctamente a las aptitudes psicofísicas que establezca la presente y su reglamentación. “Convocamos a nuestros vecinos y vecinas a que se inscriban en la fuerza provincial en la búsqueda de nuevos conductores para los móviles policiales. En un trabajo articulado con el Gobierno Provincial seguimos sumando más y mejores herramientas para potenciar la prevención del delito en nuestro distrito”, sostuvo Mariano Cascallares. Para mayor información, los y las interesadas pueden comunicarse al 50346200 interno 721/722 o bien enviar un mail a seguridad@brown.gob.ar.

