Cristina Kirchner asistirá a un acto en Ensenada este sábado

Este sábado en Ensenada la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner encabezará un acto en memoria de la muerte del general Juan Domingo Perón. Junto a ella se encontrarán el intendente ensenadense, Mario Secco, el diputado nacional y presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Por otro lado, el Presidente Alberto Fernández asistirá a un acto similar de la CGT este viernes. El aniversario número 48 de la muerte de Perón tendrá al presidente y su vicepresidenta en actos separados. El acto en Ensenada encabezado por CFK estaba planeado para este viernes, pero la CGT anunció su acto ese día por lo que la vicepresidenta pasó el suyo al día siguiente, sábado. La CGT invitó a Alberto Fernández como principal orador de su acto, Cristina estará como protagonista del acto ensenadense, será un día peronista con los dirigentes divididos. El acto en Ensenada se celebrará desde las 17:30 en el polideportivo municipal.

