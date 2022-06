Cascallares recorrió la obra de la nueva delegación municipal de Glew

En el marco de un profundo proceso de descentralización, el Municipio de Almirante Brown avanza con la construcción de cuatro nuevas Delegaciones Municipales en las localidades, buscando de ese modo generar más y mejores servicios y prestaciones para los vecinos. Este sábado por la tarde Mariano Cascallares aprovechó una recorrida por diferentes obras en Glew para visitar y supervisar los avances de la nueva Delegación Municipal de Glew, que se encuentra en obra y avanzando a todo ritmo. “Es gratificante comprobar que los fines de semana estas obras continúan en marcha ganando un valioso tiempo para su inauguración”, indicó Mariano Cascallares, para agregar que “las nuevas Delegaciones Municipales que construimos son una realidad merced al trabajo articulado que venimos realizando junto al Ministerio de Obras Públicas de la Nación que conduce Gabriel Katopodis”, añadió. Junto con la nueva Delegación de Glew, el Municipio de Almirante Brown viene construyendo las nuevas Delegaciones Municipales de otras tres localidades como José Mármol, Rafael Calzada y Ministro Rivadavia. Ya está previsto que los nuevos edificios municipales reemplacen a los existentes que en algunos casos son propiedades alquiladas y en otros se trata de estructuras donde a raíz de su antigüedad se dificulta la prestación de servicios de calidad para los vecinos. “Por ese motivo, con las nuevas Delegaciones Municipales seguiremos extendiendo los servicios y las prestaciones municipales para toda nuestra gente”, finalizó Mariano Cascallares.

