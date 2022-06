Se inauguró la Feria del Libro y llega un fin de semana con actividades para toda la familia

Junto a integrantes de la comunidad educativa, veteranos de Malvinas y representantes de diversas entidades de nuestro distrito, Mariano Cascallares, el presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko, y el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología, Sergio Pianciola, encabezaron la inauguración de la sexta edición de la Feria Internacional del Libro de Almirante Brown (FILAB) que se desarrolla hasta mañana domingo 26 de junio, con una agenda repleta de actividades libres y gratuitas. El acto de apertura se llevó a cabo en la entrada principal de la feria -ubicada en la Plaza Brown de Adrogué-, donde se efectuó el tradicional corte de cintas para inaugurar formalmente el esperado evento cultural que cuenta con una amplia variedad de propuestas editoriales y educativas como la presentación de libros, charlas, talleres, conferencias, y espectáculos artísticos para toda la familia, y que además incluye la participación de destacadas personalidades de la cultura. La jornada inaugural contó además con la presencia del diputado nacional Eduardo Valdés, la titular del Consejo Escolar de Almirante Brown, María Marta Silva, y del equipo municipal que trabajó muy fuerte para hacer realidad este evento. En la ocasión, se llevó a cabo el descubrimiento de una placa para señalizar un espacio dentro de la Feria destinado a los Héroes Brownianos, en el marco de las actividades de homenaje que lleva adelante el Municipio al cumplirse este año, el 40º aniversario de la gesta de Malvinas. Luego de entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino, interpretado por la Orquesta Escuela de Almirante Brown, Cascallares agradeció el enorme trabajo que año tras año se realiza para el desarrollo de la Feria en el distrito, que ha hecho que “la iniciativa se enriquezca”. Asimismo, Cascallares -que hizo llegar a los presentes el saludo de Estela de Carlotto, madrina del evento-, destacó que la propuesta cultural educativa regional más importante del año “es un orgullo para todo Almirante Brown”. La ceremonia inaugural se cerró con los acordes de la marcha de Malvinas también a cargo de la Orquesta Escuela de nuestro distrito. Formaron parte del acto representantes de la Sociedad Argentina de Escritores y de la Fundación del Libro, integrantes de la Cámara Argentina del Libro, y de la Cámara Argentina de Publicaciones, representantes de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, rectores y autoridades de diferentes universidades, inspectores jefes regionales de educación pública y privada, inspectores jefes distritales, delegaciones escolares, directivos y docentes de instituciones educativas, funcionarios del Ejecutivo municipal, concejales, concejalas, y consejeros escolares, entre otros. ATRACCIONES DE LA FERIA Cabe señalar que la nueva edición del evento, se prepara para un fin de semana lleno actividades culturales y recreativas. Se presentarán, entre otros, Mauro Szeta y Paulo Kablan, Víctor Hugo Morales, Alejandro Dolina con su programa “La Venganza será terrible”, y Pedro Saborido, además de La Orquesta de Cámara de Almirante Brown y Pablo Agri y la Orquesta Escuela del distrito junto a la Escuela de Arte Verte Volar. Además, las vecinas y vecinos del distrito podrán seguir disfrutando de muchas otras propuestas en cada uno de auditorios y carpas preparadas para la ocasión. Este año hay un espacio institucional con un simulador del Centro de Operaciones Municipal (COM), y otro destinado al programa solidario “Causa Común”, en el que se pueden donar libros, además de un puesto de turismo, y los tradicionales Food Trucks.

