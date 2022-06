SUBE: lanzan un sistema de venta online y entrega a domicilio

El Gobierno Nacional lanzó un sistema de venta online y entrega a domicilio de las tarjetas SUBE, así como también más puntos de venta. Esta nueva modalidad sin dudas beneficia a las personas ya que compra el plástico por internet y días después le llega a su casa sin necesidad de recorrer todos los sitios posibles de venta. Se consigue a $90 y el envío tiene un costo adicional, salvo si la persona quiere pasar buscar la tarjeta a los locales que le indiquen disponibles. Aun así, desde el gobierno señalan que comprarlo de manera online garantiza el stock. Hace algunos días también se inició un contacto de WhatsApp denominado “chatbot” donde hay diversas opciones de consultas como, por ejemplo, saber el saldo o puntos de ventas más cercanos. ¿Cómo acceder? Para acceder a una tarjeta SUBE de manera online, primer se deberá ingresar a https://sube.gob.ar/ y buscar la opción “Comprala Online”. Allí aparecerá un formulario que el pasajero deberá llenar, en este caso advierten: “Este sitio web es el único medio autorizado para realizar la venta electrónica de la tarjeta SUBE”. Tras colocar los datos personales el sistema muestra tres opciones de entrega: – Envío a domicilio: cobran $ 300 por la entrega directa al hogar. Más los $ 90 de la tarjeta. – Envío a un local del Correo Argentino: cobran $ 189 por la entrega. Más los $ 90 de la tarjeta. – Envío a un Centro de Atención SUBE: allí sólo se cobran los $ 90 de la tarjeta Luego de seleccionar algunas de las opciones se coloca el domicilio y directamente te envía al sitio de pago que puede abonarse con tarjeta de débito, crédito o con el saldo que se tenga en Mercado Pago. A su vez se podrá generar un cupón de pago y abonarlo en efectivo en algún Pago Fácil, Rapipago o kioscos. Por último, se envía al mail registrado el comprobante de compra y si se seleccionó la opción de entrega a domicilio también se recibirá un código de seguimiento. De manera online se pueden comprar hasta dos tarjetas SUBE y en la misma página advierte que el envío demorará entre 4 y 10 días hábiles. Si la persona no se encuentra en el domicilio en el momento de entrega, se irá dos veces más al lugar y si no estará durante 5 días hábiles en el correo más cercano. Para el retiro es necesario llevar el documento de identidad y el comprobante de pago.

