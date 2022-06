Malena Galmarini, Katopodis, Cascallares y Fabiani habilitaron una red de cloacas para 3 mil vecinos en San José

La presidenta de AySA, Malena Galmarini en compañía del ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, de Mariano Cascallares y del intendente interino Juan Fabiani, habilitó una red secundaria cloacal en que beneficiará al 100% del Barrio Garay en la localidad de San José en Almirante Brown. Luego de recorrer el barrio y conversar con las vecinas y vecinos beneficiados, la presidenta de AySA expresó: “Hoy es un día doblemente feliz, por un lado por darle este servicio esencial a los vecinos y vecinas del Barrio Garay de Almirante Brown, y además porque era una de las obras que encontramos paralizadas allá por diciembre del 2019. Almirante Brown tiene una inversión en estos cuatro años de 9.400 millones de pesos, pero lo que esto significa es dignidad para nuestra gente, que tengan un mejor servicio de cloacas y agua”. Esta obra que abarca 12 manzanas genera un impacto positivo en la salud de 3 mil vecinos y vecinas del barrio Garay de la localidad de San José, en el partido de Almirante Brown, que ahora tienen acceso al servicio de saneamiento cloacal. De esta manera se alcanza a cubrir el 100% del barrio con cloacas. En esa línea, Mariano Cascallares destacó el trabajo en conjunto: “Muy contentos de recibir a Malena y al equipo de AySA en Almirante Brown. Son una gran cantidad de obras las que fuimos haciendo en estos dos años y medio, las que seguimos haciendo y las que tenemos proyectadas para seguir ampliando tanto la red de agua como la de cloaca. Estos son avances concretos que tienen que ver con la calidad de vida de los vecinos y vecinas, y hoy acá lo podemos ver”, agregó. Los trabajos de la “Red Secundaria Cloacal Garay” comenzaron en julio de 2017, pero no llegaron a terminarse. Tras paralizarse la obra, en noviembre de 2021, bajo la gestión de Malena Galmarini se retomaron los trabajos. La obra se enmarca dentro del programa C+T (Cloaca+Trabajo) y los trabajos fueron realizados por cooperativas locales capacitadas y supervisadas por AySA. De esta manera, se genera mano de obra calificada y puestos de trabajo genuinos que contribuyen a la inclusión social y al desarrollo del municipio. “Muy contentos, agradecidos, porque esto era un problema de más de 30 años de acá del Barrio Garay y hoy empieza a solucionarse después de un largo trabajo con las cooperativas y con la felicidad de los vecinos”, afirmó el intendente, Juan Fabiani. Las vecinas y vecinos del barrio agradecieron la llegada de un servicio esencial esperado hacía 30 años. Por su parte Victor expresó: “Desde que se inauguró el barrio necesitábamos esto, y al fin llegó. Ahora con agua, con cloacas, con todo, es mucho mejor”, a lo que su vecina Susana agregó: “Hemos caminado muchísimo desde hace 30 años para conseguir el agua, la luz y las cloacas. Es salud, higiene, todo el mundo tiene que tener agua potable y cloacas. Estoy feliz y contenta de corazón, porque hemos caminado mucho y hoy hemos logrado algo positivo”. En 2019, el porcentaje de cobertura de servicio en Almirante Brown era de un 42% en agua y 36% en cloaca. Durante la gestión de Malena Galmarini ya se concretaron más de 40 obras en el partido y hay 33 obras activas para incorporar y mejorarle el servicio de agua potable y cloacas a 70.000 mil habitantes. Para el 2023, se pretende llegar a una cobertura del 63% de agua y 68% de cloaca. “En esta obra hubieron 40 vecinos y vecinas que tuvieron trabajo, y que van a seguir teniendo en tanto y en cuanto AySA tenga presupuesto, voluntad y vocación de servicio para seguir haciendo estas obras. Los días que habilitamos redes son históricos, porque durante los cuatro años del gobierno anterior se habló tanto y no se hizo ni un metro de cañería. Para nosotros son días de festejo y de acompañar a estos vecinos y vecinas que durante tantos años estuvieron esperando una respuesta y hoy la tienen”, concluyó Galmarini. Además estuvieron presentes la gerenta general de la Agencia de Planificación (APLA), Sonia Kabala; y autoridades del municipio. Por parte de AySA participó el director general operativo, Alberto Freire; la directora de Relaciones Institucionales, Mayra Mariani y el director Regional Sudoeste, Domingo Saffioti.

Both comments and pings are currently closed.