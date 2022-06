Con Felipe Pigna, el “Turco” García y Capusotto arranca la Feria del Libro de Almirante Brown

El Municipio de Almirante Brown puso en marcha la 6° edición de la Feria Internacional del Libro de Almirante Brown (FILAB) bajo el lema “Malvinas nos une”, que se llevará adelante a partir de hoy jueves 23 hasta el domingo 26 de julio en la Plaza Brown, y que tendrá como presencias estelares en el día inaugural al escritor Felipe Pigna y el humorista Diego Capusotto. Desde las primeras horas de la mañana de hoy las carpas se llenaron de estudiantes de las distintas escuelas del distrito que se acercaron a disfrutar de diversas actividades educativas y pedagógicas, en el marco de una repleta agenda de actividades libres y gratuitas para todas las edades. En esta nueva edición estarán presentes Pedro Saborido, Florencia Canale, Mauro Szeta, Verónica Parodi, Paulo Kablan, Paula Bombara, Víctor Hugo Morales, Miguel Rep, Andrea Ferrari, Sandra Comino, y Claudio “El Turco” García, entre otros 70 expositores y expositoras, junto al reconocido show de “Paka Paka”. También estarán ubicados en inmediaciones a la plaza los Food Trucks el viernes, sábado y domingo. Mariano Cascallares y el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, ya recorrieron las instalaciones y los distintos stands de la feria en las primeras horas de la mañana, donde dialogaron con los estudiantes y también con los vecinos y vecinas que se acercaron. “Estamos muy felices de dar inicio a una nueva edición de este acontecimiento cultural y educativo tan importante para nuestro distrito y la región”, sostuvo Mariano Cascallares, al tiempo que invitó a los vecinos y vecinas a que se acerquen a disfrutar de las distintas actividades que se llevarán adelante hasta el domingo. Juan Fabiani, en tanto, subrayó que este año la FILAB contará con una “amplia variedad de propuestas editoriales, culturales y educativas entre las que se incluyen presentaciones de libros, firmas de ejemplares, talleres, conferencias, charlas, narraciones, competencias, y espectáculos artísticos para todas las edades, siempre con el objetivo de apostar a una educación pública y de calidad”. La agenda completa de actividades de esta importante iniciativa, impulsada por la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología de Almirante Brown y realizada en articulación con las distintas áreas de la Comuna, ya está disponible vía web, a través del sitio https://www.educacion.brown.gob.ar/feria-del-libro donde los vecinos y vecinas podrán seguir en tiempo real el cronograma de las diversas actividades. Cabe destacar que en el 40 aniversario de la gesta malvinera, el lema de esta nueva edición de la FILAB es “Malvinas Nos Une” e incluirá la presencia de ex combatientes en distintas charlas y narraciones. PRINCIPALES ATRACCIONES DE LA FERIA En la jornada inaugural estará presente desde las 18 horas el escritor e historiador Felipe Pigna, quien presentará el libro “Brown, una historia compartida”, realizado en conjunto con vecinos y vecinas del distrito. También, a partir de las 19 horas se llevará adelante un conversatorio con Claudio “El Turco” García, en tanto que el broche de oro de la jornada iniciará a las 20.30 horas con la presentación de “El Lado C de Capusotto”, un espectáculo protagonizado por el reconocido humorista argentino junto a la periodista Nancy Giampaolo. Por otra parte, el viernes desde las 19 horas la escritora Florencia Canale presentará su libro “Pecadora”, en tanto que el cierre de la jornada estará a cargo de Daniel Balmaceda, a partir de las 20 horas, con la exposición de su libro “Grandes historias de la cocina Argentina”. El sábado desde las 16 horas se presentará el libro “Tarareando con los pies descalzos” de la mano de Verónica y Emilia Parodi junto a Chiqui Ledesma; la presentación del libro “Victorias Populares” de Fernando Borroni desde las 19 horas, y un cierre a partir de las 20.30 horas de la mano de Víctor Hugo Morales y Gustavo Campana sobre el libro “Malvinas 1982: la Cuarta Guerra contra el Imperio Británico”. Finalmente, el domingo desde las 18 horas se presentará en el Auditorio “Browncitos” Pedro Saborido, en una charla titulada “Del Conurbano a Malvinas y después al futuro”, junto a Edgardo Esteban y Miguel Rep; y también Mauro Szeta y Paulo Kablan, quienes desde las 18.30 en el Auditorio Rodolfo Walsh hablarán de su libro “Relatos Criminales”. El broche de oro estará a cargo de Alejandro Dolina, quien desde las 20.30 grabará en vivo su programa “La Venganza será terrible” junto con Patricio Barton, Jorge Dorio y El trío sin nombre. LA FERIA La nueva edición de la Feria Internacional del Libro de Almirante Brown se lleva adelante en un moderno y amplio complejo de carpas instalado en la Plaza Brown, el cual está conformado por un sector con stands de libros de distintas editoriales y también auditorios específicos para diversas actividades. Este año, los vecinos y vecinas encontrarán el Auditorio Rodolfo Walsh, el Auditorio Amelia Amelia Lapeyrière, el Auditorio Borges, y el Auditorio Browncitos, dedicado para la primera infancia hasta las 18 horas y luego destinado al público en general. También una Carpa Joven y otra dedicada a las Ciencias y Tecnologías. Además de la gran carpa central, en las inmediaciones habrá también un espacio institucional con un simulador del Centro de Operaciones Municipal (COM) donde se podrán supervisar cámaras de 360° y toda la moderna tecnología utilizada por el Municipio de Almirante Brown para prevenir el delito. También habrá un espacio destinado al programa solidario “Causa Común” en el que se podrán donar libros, dos planetarios, un Bibliomóvil, un puesto de turismo para hacer visitas guiadas y los tradicionales Food Trucks que ofrecerán diversas propuestas gastronómicas el viernes, sábado y domingo.

