Más de 4,4 millones de personas visitaron destinos turísticos en el fin de semana largo

Más de 4,4 millones de personas visitaron destinos turísticos argentinos en este fin de semana largo, lo que representó una suba de casi 120% respecto del feriado similar de 2019, y gastaron unos 55 millones de pesos, informó este lunes el Ministerio de Turismo y Deportes (Minturdep), cuyo jefe, Matías Lammens, dijo que esto anticipa “una temporada de invierno absolutamente récord”. El informe, con datos del área Turismo de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), precisa que esa cantidad de viajeros se compone de 2.324.680 turistas y 2.092.212 excursionistas (4.416.892 en total), 119,2% más en comparación con su balance del 17 de junio de 2019, tras un fin de semana de tres días. fue de 55.069.800 pesos en los diversos componentes de la cadena turística, lo que significó un incremento de 1.375,8% contra los 3.731.600 pesos generados en el mencionado feriado prepandemia, aunque se manejaban otros precios. En cuanto al impacto económico,en los diversos componentes de la cadena turística, lo que significó un incremento de 1.375,8% contra los 3.731.600 pesos generados en el mencionado feriado prepandemia, aunque se manejaban otros precios. Sobre este balance de CAME-Turismo, que incluye datos propios, del Minturdep y de cámaras y federaciones regionales, Lammens sostuvo que “estos números anticipan una temporada de invierno absolutamente récord con el fuerte impulso que le va a dar la llegada de un millón de turistas extranjeros”. Las cifras El informe menciona que desde el jueves último Aerolíneas Argentinas realizó 250 salidas diarias, con una ocupación del 87% de sus asientos y trasladó a más de 300.000 pasajeros. Los aeropuertos con mayor cantidad de vuelos receptivos fueron los de Córdoba, Puerto Iguazú, Mendoza, San Carlos de Bariloche, Salta, Ushuaia, San Miguel de Tucumán, Neuquén, El Calafate y Comodoro Rivadavia, que concentraron el 56% de los pasajeros. (Foto: Ramiro Gómez). Como regiones más visitadas señala al Noroeste (NOA) y el Litoral, con “destinos de altísima afluencia”, y menciona a Cafayate, Quebrada de Humahuaca y Las Termas de Río Hondo, en la primera, y Puerto Iguazú, Esteros del Iberá, Rosario y Colón de Entre Ríos, en la segunda. En Cuyo, se destacaron las ciudades de Mendoza, San Juan, Merlo y Potrero de los Funes, y en Córdoba, apunta a Villa Carlos Paz, Santa Rosa de Calamuchita y Villa General Belgrano. En territorio bonaerense resalta a Tandil, Mar del Plata y Pinamar, y de la región Patagonia a Bariloche, San Martín de los Andes, Puerto Madryn, El Calafate y Ushuaia. (Foto: Ramiro Gómez). Lammens señaló que se observan “dos fenómenos muy auspiciosos: por un lado, la consolidación de destinos emergentes que están ampliando la oferta turística de nuestro país; y por otro, como sucedió en la temporada de verano que se extendió entre diciembre y marzo, hoy vemos que la temporada de invierno ya se adelantó a junio”. “Esto es una gran noticia para el sector turístico, que hoy es uno de los principales motores de la recuperación de la actividad económica y de la generación de empleo”, agregó el ministro de Turismo. (Foto: Diego Izquierdo). Las provincias más visitadas En el detalle de provincias y ciudades, el documento brinda datos precisos como los 81.000 turistas nacionales e internacionales que visitaron la Ciudad de Buenos Aires, que tuvo una ocupación del 76% de sus más de 70.000 plazas. De la provincia de Buenos Aires afirma que hubo localidades con ocupación del 100%, como las serranas Tandil (8.000 plazas hoteleras) y Sierra de la Ventana (7.500). En Córdoba, con 170.000 camas en toda la provincia, la ocupación promedió el 70%, con gran afluencia en Villa Carlos Paz, Villa General Belgrano, Miramar, La Cumbre, La Falda, Santa Rosa de Calamuchita, Mina Clavero, Nono, San Javier y Alta Gracia. (Foto: Eugenia Neme). Entre Ríos tuvo ocupado el 90% de sus 54.000 camas hoteleras y parahoteleras, en especial en Gualeguaychú, Colón, Federación, Villa Elisa, Concepción del Uruguay, Paraná, La Paz y Victoria. En Misiones, el promedio de ocupación fue del 65% de sus 20.000 plazas, con Puerto Iguazú en el 95% sobre las 15.000 que dispone, y la también litoraleña provincia de Santa Fe vio ocupado un 89% de sus 26.000 plazas. (Foto: Ramiro Gómez). En la provincia de Jujuy, el feriado empezó el 16 y fue de cinco días, durante los cuales recibió más de 24.000 visitantes, con estadía promedio de cuatro días y gran concurrencia a San Salvador, la Quebrada de Humahuaca, La Quiaca, Yavi, San Pedro y las Yungas. Salta tuvo fuerte movimiento debido a actividades por el aniversario del deceso de Martín Miguel de Güemes, y los destinos más concurridas fueron la capital, Cafayate, Cachi, Rosario de la Frontera y Coronel Moldes. (Foto: Diego Izquierdo). También en el NOA, La Rioja tuvo un nivel de ocupación del 90% en promedio, y sus ciudades más visitadas fueron Villa Unión, Aimogasta, Chilecito, Capital, Arauco y Famatina, en tanto Catamarca registró un 80% en San Fernando del Valle (2.300 camas) y las zonas de la puna y cordillera trabajaron a pleno, mientras Tucumán fue visitada por más de 20.000 personas. En Cuyo sobresale Mendoza, con ocupación del 93% de sus 40.000 plazas, con buen balance en San Rafael (80% sobre 10.000) y buen movimiento en el departamento Malargüe gracias al atractivo de la nieve en Las Leñas, que abrió el viernes último. El regreso en las rutas (Foto: Diego Izquierdo). En la misma región, San Luis tuvo un promedio de ocupación del 90% de las 31.000 de la provincia, con gran afluencia en Potrero de Funes, Merlo, Juana Koslay, Molles y la capital. (Foto: Ramiro Gómez). En Río Negro, Bariloche recibió más de 20.000 turistas y la ocupación fue del 90% de sus 38.000 plazas, mientras en la vecina Neuquén el promedio fue del 80% de las 30.000 camas provinciales. Chubut, con la inauguración de la temporada de ballenas, tuvo una ocupación del 85% de sus 15.000 plazas, que superó al mejor promedio histórico, de 2013, con 65%. Sobre otras provincias patagónica menciona que La Pampa estuvo en un 60% de ocupación de unas 6.500 plazas y Santa Cruz recibió más de 10.000 turistas. La CAME consideró que “el fin de semana podría haber sido mejor sin los problemas de desabastecimiento de combustibles, que desalentaron a muchas familias a viajar”. (Foto: Eugenia Neme). MÁS DE 1.300.000 TURISTAS VISITARON LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y GASTARON CASI 20 MIL MILLONES Más de 1.300.000 turistas visitaron durante este fin de semana largo destinos de la provincia de Buenos Aires, donde gastaron unos 20 mil millones, lo que supone un crecimiento del 114% en cantidad de visitantes que en el mismo feriado de 2019, de tres días, informó hoy el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense. “Así nos preparamos para vivir una gran temporada de invierno, reafirmando la reactivación de la industria del turismo bonaerense” escribió en su cuenta oficial de Twitter el Gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien compartió las cifras del movimiento turístico de este fin de semana largo. Aseguró que “después de un verano impresionante, seguimos trabajando para fortalecer en todos los distritos el #TurismoTodoElAño”. El relevamiento provincial indica que hubo 697.404 turistas y 628.459 excursionistas, que gastaron alrededor de 19.500 millones de pesos, lo que comparado con el período de prepandemia mencionado implica un aumento del 35,4 % en el gasto. Un comunicado de esa cartera señala que esta afluencia turística reafirma la reactivación del sector turístico bonaerense, que viene de concretar la mejor temporada de verano en una década y que se prepara con las mejores perspectivas de cara a las vacaciones de inverno. Augusto Costa, ministro de Producción bonaerense, sostuvo al respecto que “el sector turístico fue muy golpeado durante la pandemia y por eso desde el gobierno provincial trabajamos intensamente para lograr extender la temporada a través de distintos programas y herramientas, generando trabajo y actividad económica”. “Estos son números que nos entusiasman con vistas a una nueva temporada de invierno que promete ser muy buena como fue la de verano”, añadió el funcionario. Los municipios que más turistas recibieron durante el feriado fueron General Pueyrredón (212.000), La Costa (151.000), Villa Gesell (97.000), Pinamar (96.000), Alvarado (37.000) y Tandil (35.000). La provincia recordó en un comunicado que como parte de su política de Turismo Todo el Año lleva adelante diversas herramientas para promover los atractivos de sus municipios, como los Viajes de Fin de Curso en destinos bonaerenses durante la “temporada baja”; como el respaldo económico a las fiestas populares o la promoción de calendarios de festividades, de oferta turística y de agenda cultural a través de la plataforma ReCreo.

