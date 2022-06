Inauguraron el primer monumento al bombero voluntario en Almirante Brown

En el marco de las actividades para celebrar el 50° aniversario del Destacamento N° 1 de los Bomberos Voluntarios, Mariano Cascallares y el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, encabezaron la inauguración del primer monumento al Bombero Voluntario de nuestro distrito en la Plazoleta Giachetti, de nuestra localidad Longchamps. La emotiva jornada se realizó en el citado espacio público ubicado frente al Destacamento N°1 de Longchamps, situado en el cruce de la avenida Hipólito Yrigoyen y Arias, con el objetivo de reconocer la vocación bomberil y el enorme trabajo cotidiano de esta querida institución. En este sentido, Cascallares y Fabiani fueron recibidos por el presidente de la institución Ricardo Sánchez y el jefe del cuerpo activo Comandante General Eduardo Bertelli, con quienes descubrieron el flamante monumento. “En este día tan especial quiero agradecer a los bomberos por su enorme e incesante labor cotidiana con los vecinos y vecinas y también por el gran trabajo articulado. Son un verdadero orgullo para todo Almirante Brown”, sostuvo Mariano Cascallares. Juan Fabiani, en tanto, subrayó que “en el marco del 50° Aniversario del Destacamento de Bomberos Voluntarios N° 1 de Longchamps realizamos este homenaje en honor a la gran trayectoria de esta importante institución y su gente”. De la actividad participaron el presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko; la secretaria de Prevención y Seguridad Ciudadana, Paula Eichel, y el delegado José María Vera, además de integrantes del cuerpo activo y de bomberos reservistas que vienen cumpliendo varios años de servicio en dicha estación bomberil. También dijo presente una delegación de ex combatientes de Malvinas, una formación de efectivos policiales de la Comisaría 4ta, junto a familiares de los bomberos, vecinos y vecinas.

Both comments and pings are currently closed.