Italia/ La peor sequía en 70 años amenaza con la alimentación y la energía del norte

La escasez cada vez más aguda de agua también amenaza con dañar el turismo, ya que cientos de ciudades del norte del país europeo racionan el agua para usos no esenciales Italia se encuentra en las profundidades de una de sus peores sequías, con el río más grande del país, el Po, alcanzando su nivel más bajo en 70 años, amenazando los cultivos y aumentando el espectro de cortes de energía. Si bien gran parte de Europa ha tenido condiciones más secas que el promedio este año , el valle del Po en el norte de Italia es el más afectado, según el Observatorio Global de Sequía del JRC. Varios meses sin lluvias y una detención antes de lo habitual en los flujos de nieve derretida en los Alpes occidentales han hecho visibles grandes franjas del lecho del río, tanto que un tanque alemán de la Segunda Guerra Mundial resurgió recientemente. Con el agotamiento de las fuentes de agua, los niveles de los embalses hidroeléctricos italianos están en mínimos históricos. La producción de energía hidroeléctrica, que suele abastecer 15 % de las necesidades del país, ha bajado 50 % en lo que va de año desde 2021. Para agravar los problemas de la región, el mar Adriático ha entrado en el delta del Po durante al menos 10 kilómetros, amenazando las tierras de cultivo. y aumentar el riesgo de agua salada en los grifos. Las ciudades del norte de Italia están racionando el agua y suministrándola en camiones, ya que se enfrentan a una posible escasez de agua potable. La sequía puede traer un dolor económico significativo. El río Po, que fluye de oeste a este en el norte de Italia, es un salvavidas para importantes centros industriales como Milán y Turín, sede del fabricante de automóviles Fiat y del fabricante de tubos de acero Tenaris SA. Lombardía y Piamonte, las regiones donde se asientan las ciudades, también son grandes productores agrícolas y representan 93% de la producción de arroz de Italia. Con la disponibilidad de agua reduciéndose a más de la mitad en el este de Piedmont, la cosecha de este año está amenazada, dicen los agricultores locales. “La situación es dramática para algunos cultivos”, dijo Ercole Zuccaro, director de la asociación de la industria agrícola de Piedmont, Confagricoltura. “El cambio climático es obvio aquí. Los largos períodos de sequía son interrumpidos por el clima severo”. La asociación estima que las cosechas de forraje, cebada y cereales se reducirán entre 30% y 40% este año, con repercusiones para el ganado, que tendrá que ser sacrificado antes de lo esperado para obtener carne. Agravará el aumento de los precios de los alimentos para los consumidores y de los costos de producción para los agricultores. La producción de avellanas y vino también podría verse afectada, dijo Zuccaro. Piamonte es el mayor productor de avellanas de Italia. La cosecha de uva probablemente será más baja de lo habitual, dijo. Las olas de calor en Europa y EE.UU. están siendo monitoreadas de cerca después de que los suministros globales de granos sufrieron por el clima errático en todo el mundo y cuando la invasión de Rusia a Ucrania ahogó los envíos de uno de los principales exportadores del mundo. España registró temperaturas inusuales para junio de más de 40 grados centígrados (104 grados Fahrenheit) por segunda vez en un mes. Más de una cuarta parte del territorio de Italia en el sur y el norte está actualmente en riesgo de desertificación después de meses sin apenas precipitaciones, según la asociación nacional de agricultores, Coldiretti. El grupo espera una pérdida de 2.000 millones de euros (US$2.100 millones) para los agricultores italianos por la mala cosecha de trigo, maíz y girasol. “Es un desastre no tener agua para la agricultura en un año. Los precios de los fertilizantes se han triplicado y los precios de la gasolina también se han disparado”, dijo el viernes el presidente de Piedmont, Alberto Cirio, en SkyTG24 TV. El calor abrasador también está desatando millones de saltamontes, que están devastando 30.000 hectáreas de cultivos en Cerdeña en un momento en que Italia necesita maximizar la producción para hacer frente a los efectos de la guerra en Ucrania, dijo Coldiretti. Mientras tanto, se está presionando a las compañías eléctricas para que liberen agua de sus reservorios hidroeléctricos que ya tienen niveles récord para aliviar el dolor de los agricultores y otros consumidores, lo que exacerba una crisis energética emergente. Edison SpA dijo que liberará agua de sus presas durante 10 días. A2a SpA también ha estado liberando agua de sus embalses en los Alpes de Lombardía, que esperaba utilizar para la producción de energía más adelante en el año. La presión sobre la producción de energía local se produce cuando Rusia está cortando el suministro de gas a Europa. Eni SpA dijo el viernes que solo recibió la mitad del gas solicitado de Gazprom PJSC, el tercer día consecutivo que no se cumplió su demanda. La escasez cada vez más aguda de agua también amenaza con dañar el turismo, ya que cientos de ciudades del norte de Italia racionan el agua para usos no esenciales. El alcalde de la ciudad termal de Sant’Omobono Terme en Lombardía le dijo a la Repubblica que está preocupado por las llegadas de turistas si persiste el racionamiento de agua. Algunos alcaldes de Piedmont han suspendido el suministro de agua por la noche y se han enviado camiones cisterna para abastecer los tanques locales. El racionamiento de agua podría continuar durante el verano, dijo el presidente de Piedmont, Cirio. “La otra emergencia es el agua para usos civiles, ya que las aguas subterráneas se están secando y el agua potable para muchos pueblos está en riesgo”, dijo.

