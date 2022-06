Con un desfile patrio y la promesa de 2500 alumnos, Almirante Brown celebró el “Día de la Bandera”

El pueblo y el gobierno de Almirante Brown celebraron el “Día de la Bandera” y le brindaron un emotivo homenaje a su creador Manuel Belgrano durante un multitudinario y colorido acto realizando en la Plaza Belgrano de Burzaco donde se erige el primer Monumento a la Bandera de la Argentina declarado Monumento Histórico Nacional. La celebración se inició pasadas las 10,30 con la recepción en la Escuela Primaria N° 3 y en el Burzaco Fútbol Club de las 29 delegaciones escolares que hicieron su promesa a la insignia nacional y la posterior formación de las y los estudiantes sobre la calle Quintana. Allí se colocó una ofrenda floral en el Busto que recuerda al General Manuel Belgrano y se realizó un minuto de silencio en homenaje al prócer nacional. A continuación, tuvo lugar el Acto de Promesa a la Bandera de las y los alumnos de cuarto año de las escuelas secundarias de nuestro distrito. Se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino interpretado por la Banda Militar “Paso de los Andes” del Regimiento de Infantería Mecanizado N° 7 y se desarrolló una Acción de Gracias y Bendición, a cargo del presbítero Arnaldo Villalba a cargo de la Parroquia Inmaculada Concepción. Luego de la entrega de un reconocimiento a la Escuela Primaria N° 3 por ser sede de la toma de promesa a la Bandera Nacional hicieron uso de la palabra Mariano Cascallares y el intendente interino browniano, Juan Fabiani. Posteriormente se produjo el traslado de las autoridades presentes al Palco Oficial de las calles Amenedo y Quintana. Allí dio inicio el desfile oficial del 20 de junio en primer término con el paso de las delegaciones escolares que realizaron la promesa a la Bandera. Luego fue el turno del paso de las instituciones sociales y deportivas de nuestro distrito, de los queridos excombatientes brownianos, y de los Bomberos junto a las áreas del Municipio de Almirante Brown y de las fuerzas de seguridad. Le dieron brillo y color al desfile las entidades tradicionalistas de Almirante Brown y toda la región con sus carruajes, vestimentas y bailes que constituyen un retrato de nuestra historia. Entre otras autoridades dijeron “presente” en la celebración del Día de la Bandera se destacaron Mariano Cascallares y Juan Fabiani junto a los diputados nacionales María Rosa Martínez y Federico Fagioli; el presidente del Concejo Deliberante Nicolás Jawtuschenko, la titular del Consejo Escolar browniano, María Marta Silva; y el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología, Sergio Pianciola, entre otras autoridades.

Both comments and pings are currently closed.