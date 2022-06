Alberto Fernández: “Argentina no es ese país sin destino que algunos quieren plantearnos”

Fernández señaló que la trascendencia de Belgrano es “sólo equiparable a José de San Martín y Martín Miguel de Güemes, que fueron hombres que dieron todo para que hoy seamos un país libre e independiente”. “Para armar el futuro lo mejor es tomar estos ejemplos: pensar en Belgrano, pensar en San Martín, en Martín Miguel de Güemes y en Juana Azurduy, que fueron los hombres y las mujeres que construyeron la Patria en la que vivimos”, destacó el mandatario. También rememoró que Belgrano “estaba convencido de que en la educación radicaba el futuro del desarrollo de nuestra patria”. “Que hoy conmemoremos la figura de Belgrano es algo que deberíamos hacer hoy y todos los días, porque estos héroes que la patria tuvo son el ejemplo que debemos seguir en tiempos de mucha incertidumbre que vivió el mundo”, enfatizó, en referencia a la pandemia de coronavirus. El acto se realiza en el Centro Cultural Kirchner. / Foto Osvaldo Fanton En su discurso, Fernández destacó que Belgrano “donó toda su recompensa para construir escuelas, convencido de que en la educación radicaba el futuro de la nación”. “En tiempos de incertidumbre como vivimos hoy, hay que seguir a estos líderes”, enfatizó. El mandatario afirmó que la Argentina “no es ese país sin destino que algunos quieren plantearnos, sino que es un país que quiere ponerse de pie”. Del acto participaron también los ministros de Educación, Jaime Perczyk; de Cultura, Tristán Bauer, y de Defensa, Jorge Taiana. Las bandas militares y el chocolate caliente para los niños fueron las marcas distintivas de la ceremonia en la que el mandatario le tomó juramento de Lealtad a la Bandera a 2.000 alumnos. En el frente del establecimiento, mirando a Casa Rosada, se colocaron banderas nacionales y pantallas gigantes de video. Las bandas militares de la Fanfarria Alto Perú y el Regimiento de Patricios “Tambor de Tacuarí” ejecutaron marchas y canciones militares. Tres carpas del Ejército Argentino sirvieron el chocolate para los niños provenientes de distintos colegios de Capital Federal y Gran Buenos Aires.

