Desde este viernes, el precio del gasoil aumenta un 12%

El precio del gasoil aumentará 12% en las próximas horas, en medio del desabastecimiento en la mayoría de las provincias. El litro en Capital Federal pasará a costar $ 126 el básico y $ 145 el premium. El Gobierno autorizó a las petroleras a incrementar la capacidad de abastecimiento de gasoil a través de una mayor cantidad de “corte” de biocombustibles. Eso implicará un mayor costo para las compañías, de aproximadamente un 7% de impacto en el público. Pero, además, habrá una recomposición adicional cercana al 5%, según lo decidido por las empresas. El litro de gasoil común pasaría, en Buenos Aires, de los $ 113 actuales a más de $ 126. Mientras que en los “premium”, la suba será de $ 145 a $ 165, siempre en los surtidores de YPF. Las otras banderas (Axion, Shell, Puma) suelen manejar precios más elevados, y también son mayores en la mayoría de las provincias. La demanda y producción de gasoil está en niveles históricos, ya que entre marzo y mayo, la industria despachó un 12% más que en 2019. Qué expresaron las compañías “Históricamente, Argentina requiere de la importación de gasoil para cubrir parte de la demanda. En este sentido, las empresas refinadoras incrementaron las importaciones necesarias comparado con niveles pre-pandemia, realizando sus máximos esfuerzos para garantizar el abastecimiento”, expresaron las compañías en un comunicado.

Both comments and pings are currently closed.