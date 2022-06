Buscan desesperadamente a una adolescente de 15 años en Lomas de Zamora

Agostina Bellisimo, de 15 años, fue vista por última vez junto a un joven en un Renault 19 gris en el barrio Villa Centenario, Lomas de Zamora. Una adolescente de 15 años desapareció en la noche del martes y su familia la busca desesperadamente. Agostina Celeste Bellisimo fue vista por última vez por una amiga en el barrio Villa Centenario de la localidad bonaerense de Lomas de Zamora. Al momento de la desaparición, la joven tenía puesto un pantalón de jean claro, zapatillas blancas y un top bordo con una campera de jean. En diálogo con Nosotros a la Mañana, Erika, la madre de Agostina, contó que la última persona que la vio fue Candela, una amiga de ella, que aseguró que la adolescente se fue en un auto con un chico. “Le dijo a su papá que se quedaba a dormir en la casa de Candela, una amiga, mi marido confió porque ella vive a la vuelta de mi casa y es conocida”, relató la mujer en medio de la angustia. Según el testimonio de la mujer, cuando el hombre regresa a su hogar, pasa a buscar a su hija y la amiga le dice que ella se había ido a la casa. Y agregó: “Desesperado, mi marido, empieza a buscarla, a contactar con sus amigos, fue a las plazas a donde ella iba y no la encontró, por eso el día de ayer radicó la denuncia”. La policía está analizando las cámaras de la plaza Sargento Cabral y de una estación de servicio donde habría estado los cuatro antes de que desaparezca Agostina. Buscan identificar a los jóvenes que estuvieron esa noche con las chicas. “Me estoy enterando de que mi hija tenía una relación por redes sociales o se conocían por amigos que tenía en común con uno de los chicos”, manifestó la mujer y agregó: “No se porque accedió a irse así. Siempre le dije que no se suba a cualquier auto, que no sea confiada. ‘Si te pasa algo vení a hablar conmigo, confía en mamá’”, sostuvo la madre.

