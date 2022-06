Desesperada búsqueda de una pareja de adolescentes que desapareció repentinamente en Banfield

Dos adolescentes, ambos de 13 años, permanecen desaparecidos desde el jueves al mediodía, cuando se dirigían a una escuela de la localidad bonaerense de Banfield, en la zona sur del conurbano. Se trata de Lionel Domínguez y Tabatha Morel, quienes habían salido de sus respectivas casas, en la localidad de Villa Albertina, para asistir a una clase de educación física en la Escuela Nacional Superior de Banfield, en el partido de Lomas de Zamora, pero nunca llegaron al establecimiento. Las principales sospechas, a partir de los datos que hablan de una relación sentimental entre ambos menores, es que hayan decidido marcharse juntos con rumbo desconocido, aunque no se descartaba la participación de terceras personas. Según contó la madre de Tabatha, fueron las mismas compañeras las que alertaron sobre su ausencia, ya que les había avisado que se aprestaba a llegar. La tarjeta SUBE de la chica indica que después de tomar los dos colectivos que la llevan de su casa a la escuela, se tomó un tren desde la estación de Banfield a la de Constitución. Una vez en la terminal porteña, siempre de acuerdo con los datos que aporta el sistema de la tarjeta, la adolescente abordó un colectivo 126, que tiene un extenso recorrido desde el microcentro porteño y el barrio de Villegas, en el partido bonaerense de La Matanza. En tanto, Tabatha, a quien le dicen Taby, mide aproximadamente 1,65 metros, tiene pelo corto y flequillo. La chica vestía una campera verde, un pantalón negro, zapatillas Adidas blancas y llevaba una mochila roja. Las madres de los chicos realizaron la denuncia en forma conjunta para que la investigación sea unificada. Además, pidieron que se active el Alerta Sofia, un sistema de alertas que difunde la imagen y la información sobre menores desaparecidos.

