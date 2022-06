Una vecina de 21 años dio a luz a su bebé en el CAPS “Los Pinos” de Almirante Brown

Personal médico y de la Salud del Centro de Atención Primaria de Salud Municipal (CAPS) N° 30 “Los Pinos” de la localidad de Ministro Rivadavia asistió a una vecina de Almirante Brown con el nacimiento de su bebé. Esta es la primera vez que en esa unidad sanitaria browniana se atiende un parto. El mismo se produjo este viernes por la mañana, cuando Lara de 21 años –vecina de la citada localidad- llegó al centro de salud municipal para ser atendida. Allí fue recibida por la médica generalista Roxana Ruiz quien asistió de inmediato a la parturienta que estaba acompañada por la abuela del bebé quien también compartió el hermoso momento. También formaron parte del bello acontecimiento enfermeras -entre ellas Eva y Viviana- y las vecinas y vecinos que estaban en el lugar. Ruiz que brindó detalles del nacimiento manifestó que el parto fue rápido y que la experimentada mamá, en su segundo parto, “hizo todo lo que tenía que hacer”. Lara posteriormente quedó internada en el hospital Lucio Meléndez de Adrogué y tanto ella como su bebé se encuentran en perfectas condiciones. Eleonidas Liam, el nuevo vecino de Almirante Brown, nació a las 10.10 horas y pesó 2 kilos 950 gramos. Vale destacar que el centro de salud del Municipio disponía de todo el equipamiento para recibir el bebé, aunque está fue la primera vez que se realizó una asistencia de estas características en un CAPS browniano. Lara era atendida habitualmente en la unidad sanitaria en sus controles de embarazo. “Estamos orgullosos de todo el equipo de nuestro Centro de Atención Primaria de la Salud N° 30 (CAPS) “Los Pinos” quien asistió a la vecina”, señaló el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani. En consonancia, Mariano Cascallares felicitó a todo el personal de salud, incluyendo al Sistema de Emergencias Médicas 107 AB, por su sensibilidad, su profesionalismo y por la rápida respuesta. Almirante Brown posee una extensa red de Centros de Atención Primaria de la Salud con más de 30 unidades totalmente equipadas y puestas en valor recientemente para la atención de las y los vecinos.

