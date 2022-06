Defensa del Consumidor potencia la atención frente al deficiente servicio de Edesur

El Municipio de Almirante Brown, a través de la Oficina de Defensa del Consumidor, informó que en las últimas jornadas está potenciando los canales de comunicación y de atención hacia las vecinas y los vecinos de nuestro distrito frente a las fallas en el suministro de la empresa privada Edesur. Para ello se encuentra habilitada (de lunes a viernes de 8 a 14 horas) la línea telefónica 5034-6200 internos 211 / 212 / 213. También se puede escribir a defensaconsumidor@brown.gob.ar o realizar trámites ingresando en la web municipal http://www.almirantebrown.gov.ar “Nuestros vecinos, los usuarios de Edesur, cuentan con la Oficina local de Defensa del Consumidor para informar sobre cortes en el servicio, o denunciar por ejemplo desperfectos en electrodomésticos a raíz de los problemas en el suministro eléctrico”, indicó Mariano Cascallares, quien agregó que “en paralelo estamos reclamando a la prestadora privada por cada interrupción en el suministro o cada caso de baja tensión”. Vale recordar que Municipio de Almirante Brown, a través de la Dirección de Defensa del Consumidor, acaba de intimar a la prestadora del servicio eléctrico Edesur para que “a la mayor brevedad” resuelva las interrupciones y fallas en el suministro que se vienen registrando en las últimas jornadas en toda la región del sur del Conurbano y también en diferentes puntos de nuestro distrito. Mientras tanto, la Comuna que conduce el intendente interino Juan Fabiani ya denunció administrativamente, judicialmente y ante el ENRE a la prestadora privada Edesur, al tiempo que informó que desde la Oficina Local de Defensa del Consumidor se continúa asesorando y acompañando a las vecinas y a los vecinos damnificados por el deficiente servicio de la empresa.

Both comments and pings are currently closed.