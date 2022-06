Más cloacas: Cascallares visitó las obras de la nueva Estación de Bombeo en Burzaco

Mariano Cascallares recorrió los avances de obra en la “Estación de Bombeo – Adrogué Sur 1” en la zona de Burzaco centro, que beneficiará con el servicio de cloaca a más de 7 mil vecinos y vecinas, gracias al trabajo articulado con la empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). Este avance tan importante se realiza a metros de la estación ferroviaria de Burzaco y se prevé que esté finalizado antes de fin de año. Actualmente se avanza a todo ritmo con la segunda etapa de las tareas de excavación, luego de que en los últimos días se culminara con el hormigonado de la estructura base. La nueva Estación de Bombeo recolectará los desechos cloacales y luego los impulsará hasta una planta depuradora. La misma contará con un sistema de bombas sumergibles y equipamiento mecánico y eléctrico automatizado. “Esta obra salda una deuda histórica en materia de cloacas en la zona de Burzaco centro. Gracias a la planificación con AySA y el trabajo articulado con Malena (Galmarini) hoy las obras en todo Almirante Brown son un hecho”, sostuvo Cascallares. En esa línea, destacó que “son aproximadamente 7.100 los vecinos y vecinas que serán beneficiadas por esta red cloacal que tiene fecha de terminación para antes de fin de año. Estamos contentos porque son obras que transforman la calidad de vida y permitirán desarrollar la zona centro de esta querida localidad”. De la actividad participaron también el secretario de Infraestructura, Planificación y Servicios Públicos, Fernando Lorenzo, y la subsecretaria de Infraestructura, Gabriela Fernández, además de autoridades de la obra y técnicos de la empresa AySA.

Both comments and pings are currently closed.