Créditos ANSES: cuál es el nuevo requisito para acceder hasta $240.000

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) modificó los requisitos para acceder a uno de los préstamos de hasta $240.000 que corresponden al programa Créditos Anses, a partir de junio de este año. En detalle, la agencia de Gobierno que lidera Fernanda Raverta elevó a 92 años la edad máxima permitida al momento de cancelar los fondos. “Tener menos de 92 años al momento de finalizar el crédito”, explica el sitio web de Anses respecto a las líneas de créditos de hasta 48cuotas mensuales para quienes cumplan con las pautas, entre ellas, residir en el país. Además, el organismo previsional dio a conocer el calendario de pagos para el mes de junio, que incluirá el aumento del 15% estipulado por la nueva Ley de Movilidad Previsional. Cuáles son los programas compatibles con Créditos ANSES Créditos ANSES para jubilados y pensionados

Créditos ANSES para Pensión Universal para el Adulto Mayor o Pensión no Contributiva por Vejez

Créditos ANSES para Pensión no Contributiva por Invalidez o Madre de siete hijos o más

Créditos ANSES para pensiones del Régimen Reparatorio para ex presos políticos

Créditos ANSES para Pensión Honorífica para Veteranos de Guerra Documentación para acceder DNI.

CBU de cuenta bancaria propia que se obtiene en el banco, cajero automático o home banking. Montos disponibles Desde $5.000 hasta $240.000 en 24, 36 o 48 cuotas. En tanto, la cuota no puede exceder el 30% del ingreso mensual. Cómo solicitar un Crédito ANSES Ingresar a Mi Anses con la clave de la Seguridad Social y CUIL. Elegir la opción Créditos Anses que se encuentra en el menú y luego ingresar a Solicitar Crédito- Jubilaciones y Pensiones. Simular el monto y la cantidad de cuotas. Elegir el plazo y la cantidad. Verificar los datos y enviar la solicitud. Descargar el comprobante y guardarlo.

Both comments and pings are currently closed.