Se viene la segunda ola de frío polar: cómo estará el clima en la semana

La ola de frío polar que acechó la semana pasada a gran parte del país cesó en las últimas horas, pero a partir del próximo jueves se aproxima otra de similares características, según estimó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). En ese sentido, las marcas en el inicio de esta semana serán acordes al período otoñal, pero no se harán sentir como las que llegarán el viernes que viene seguramente. Es que las temperaturas mínimas pasarán de los 8 ó 10 grados a 6 y luego 3 grados de manera abrupta, luego de los chaparrones previstos para el jueves a la tarde o la noche. Desde ese día, empieza a verse una tendencia de marcas térmicas que vuelve a caer de manera significativa tanto sobre la porción central como sobre el norte del país. Los especialistas consideraron que este tipo de situaciones comienza a ser más recurrente en ésta época del año, pero no es tan frecuente tener eventos de gran magnitud de manera tan seguida, por lo que se viene la segunda ola de frío polar. Por lo tanto, se espera que nuevamente haya temperaturas ampliamente inferiores a los niveles normales para lo que es junio. Para este domingo se prevé en Capital y alrededores cielo mayor a parcialmente nublado, vientos del sur y marcas térmicas que irán de los 8 a los 17 grados. El lunes se espera cielo parcialmente a algo nublado, vientos del sur rotando al sudoeste y luego al noreste, y los termómetros se ubicarán entre los 7 y los 18 grados. Para el martes se anuncia cielo parcial a mayormente nublado y vientos del noreste cambiando al norte, con una temperatura mínima de 7 grados y una máxima de 18. El miércoles se prevé cielo algo nublado, vientos del noroeste rotando al norte y marcas térmicas que oscilarán entre los 8 y los 18 grados. El jueves, en tanto, se espera cielo algo nublado por la mañana y chaparrones entre la tarde y la noche, con vientos del noroeste cambiando al sudoeste y temperaturas que irán de los 10 a los 19 grados, el día más agradable de toda la semana. Ya el viernes arrancaría la segunda ola de frío polar, con tormentas aisladas durante la mañana y cielo parcialmente nublado por la tarde y la noche, mientras que los vientos serán del sur y los termómetros se ubicarán entre los 6 y los 14 grados. El sábado será el día más frío de toda la semana, con 3 grados de temperatura mínima y 13 de máxima, más allá que el cielo estará algo nublado y los vientos provengan del sudoeste y roten hacia el oeste.

