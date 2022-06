El municipio de Brown realizó las primeras olimpiadas de historia con la temática Malvinas

El Municipio de Almirante Brown llevó adelante las primeras olimpíadas de historia bajo la temática “Islas Malvinas”, junto a 45 instituciones del distrito con un total de 450 estudiantes y más de 80 docentes. La jornada fue encabezada por Mariano Cascallares y el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, en la Casa de la Cultura e incluyó distintos ejes temáticos como historia, geografía y soberanía en nuestras Islas Malvinas. Cabe destacar que la actividad fue declarada de Interés Legislativo por la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, a partir de un proyecto presentado por el propio Mariano Cascallares. “Estamos muy contentos de llevar adelante esta actividad educativa tan importante para nosotros, que se enmarca en la decisión de “malvinizar” Almirante Brown. Creemos que este es un espacio trascendental para la transmisión de conocimiento en un tema tan importante como son nuestras Islas Malvinas”, sostuvo Cascallares. Previo a la actividad los alumnos y alumnas accedieron a bibliografía específica otorgada por las autoridades del certamen, al tiempo que se realizaron también espacios de reflexión y de debate institucional como eje de la política 2030. La Olimpíada incluyó relatos de los veteranos, bibliografía de corte nacional, material audiovisual y con la palabra de quienes toman decisiones en el marco de la geopolítica argentina y con números artísticos alusivos. De la actividad participaron el presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko; la presidenta del Consejo Escolar, María Marta Silva; el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología, Sergio Pianciola, y el presidente del Instituto Municipal de las Culturas, Juan Manuel Pereira Benítez. También dijeron presente la subsecretaria de Educación, Paula Falcón; el jefe regional de Inspección Escolar, Leonardo Laflitto; la jefa de Educación Distrital, María Inés Centurión; el presidente del Centro de Ex Combatientes “Puerto Argentino”, Guillermo Rezk, y el coordinador de Promoción en Ciudadanía y Participación, Sebastián Ozón, además de ex combatientes de Malvinas, entre otras autoridades.

