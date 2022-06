Cuándo se realizará el segundo pago del Refuerzo de Ingresos

La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) dispuso que a partir del miércoles 15 de junio se realice el segundo pago del Refuerzo de Ingresos para 7,5 millones de personas, informó el organismo previsional en un comunicado. Se trata del segundo bono de $9.000 destinado a trabajadores informales, empleados/as de casas particulares, monotributistas sociales y de categorías A y B. Calendario de cobro Los pagos se realizarán según la terminación del DNI: • Terminación en 0: miércoles 15

• Terminación en 1: jueves 16

• Terminación en 2: martes 21

• Terminación en 3: miércoles 22

• Terminación en 4: jueves 23

• Terminación en 5: viernes 24

• Terminación en 5: lunes 27

• Terminación en 6: martes 28

• Terminación en 8: miércoles 29

• Terminación en 9: jueves 30 El organismo aclaró que “las personas recibirán el Refuerzo de Ingresos en la CBU (Clave Bancaria Uniforme) en la que cobraron la primera cuota y que informaron al momento de completar la inscripción”.

