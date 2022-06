Suspenden por 4 horas la recarga de la tarjeta SUBE

La recarga de la tarjeta SUBE estará suspendida este domingo desde las 0 hasta las 4, por tareas de mantenimiento, informó el Ministerio de Transporte. La suspensión por cuatro horas de la carga, por tareas habituales de mantenimiento, se registrará en las localidades donde funciona el Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) para el transporte público de pasajeros. Luego de ese breve lapso de tiempo, necesario para garantizar el correcto funcionamiento del sistema, el servicio volverá a la normalidad. Los usuarios pueden recargar su tarjeta antes o después de ese horario en cualquier Punto SUBE, o de manera electrónica desde la App Carga SUBE o a través de homebanking. Para más información las personas usuarias pueden contactarse a través de los canales oficiales de SUBE: Facebook, Instagram, Twitter WhatsApp, y la web argentina.gob.ar/SUBE.

