En Brown avanzan con la instalación de mas “Puntos Seguros” en espacios públicos

El Municipio de Almirante Brown continúa sumando herramientas para la prevención y en ese marco potencia la instalación de los “Puntos Seguros” en distintas plazas y espacios públicos, los cuales son utilizados por la comunidad para alertar ante cualquier emergencia gracias al botón de pánico con el que están dotados ya que tiene conexión directa al Centro de Operaciones Municipal (COM). Los también llamados “tótems” de seguridad están conformados por una estructura metálica con botón de pánico, intercomunicador y una cámara de seguridad cercana, que resultan una herramienta útil ante emergencias tales como un accidente de tránsito, un conflicto en la vía pública, un problema de salud, un incendio o un episodio vinculado al delito. De esta manera, los vecinos y vecinas que tengan algún inconveniente en la calle pueden utilizar los “Puntos Seguros” para enviar una alerta directa y ser asistidos en pocos minutos. En paralelo, también se avanza con la colocación de “Paradas Seguras” que son herramientas que funcionan con la misma premisa pero que se ubican en calles y avenidas donde circula el transporte público. Desde la gestión del intendente interino Juan Fabiani indicaron que en los últimos días se colocaron diez nuevos “tótems” y que en total son 30 los dispositivos ubicados en distintos espacios del distrito. Además de la posibilidad de apretar el botón de pánico, estos dispositivos cuentan con una cámara de seguridad instalada en las inmediaciones que están dotadas de un amplio alcance que permite registrar la actividad en la zona. “Esta herramienta es muy importante porque permiten un contacto directo con el COM ya que ante una emergencia los vecinos y vecinas pueden utilizar el intercomunicador para hablar con un operador y ser visualizados en tiempo real. Posteriormente en pocos minutos se brinda la asistencia requerida, ya sea de Policía, Bomberos, Defensa Civil o el 107 AB de Emergencias Médicas”, explicó Mariano Cascallares. Cabe destacar que estas iniciativas se enmarcan en un plan integral de prevención ciudadana que prevé la instalación de 200 de estos dispositivos con botón de pánico, los cuales se ubican en diferentes sectores tales como plazas, estaciones ferroviarias, refugios de colectivos y parques públicos. ¿Dónde están ubicados? Los nuevos tótems se encuentran instalados en distintas plazas y espacios públicos del distrito, entre los que se encuentran: la Plaza Brown (Adrogué), el cruce de Nother y Cordero (Adrogué), de 30 de septiembre y Uriburu (Adrogué), la Plaza Bynnon (Adrogué), el cruce de Jorge y Alsina (Adrogué) la Plaza Belgrano (Burzaco), la intersección de Pellegrini y Rojas (Burzaco) y de Roca y Colón (Burzaco). También en el cruce de Prieto y Asamblea (Burzaco), de Alsina y Goyena (Burzaco), de 17 de Octubre y Rucci (Claypole), en la Plaza Vicente Re (Claypole), en la intersección de R. de Escalada de San Martín y Alsina (Claypole), de Newbery y Patria (Glew), en la Plaza San Martín (Glew), en la Plaza Ipona (Glew), en la Plaza Gianchino (Glew), en la Plazoleta de Uspallata y Sarmiento (Glew), en el cruce de Scalabrini Ortiz y San Juan (Glew) y de Paredes, entre Bonifacio y Nuestras Malvinas (Glew). Finalmente, también fueron colocados “Puntos Seguros” en la Plaza Luján (José Mármol), en el cruce de República y Conscripto Bernardi (José Mármol), de Aviación y Alsina (Longchamps), de Irigoyen y Teodoro Fels (Longchamps), en la Plazoleta de Bolívar y Arias (Longchamps), en la intersección de Policastro y Echagüe (Malvinas Argentinas), de República y Güemes (Rafael Calzada), San Martín y San Marcos (Calzada), de Frías y La Calandria (Calzada) y en la Plaza Güemes (Calzada.

