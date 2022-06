Un preso muerto y otros tres en grave estado por una intoxicación en la cárcel de Ezeiza

La Justicia ordenó allanar la cárcel de Ezeiza este jueves por la muerte de un preso y tres internos hospitalizados. Según trascendió, la víctima habría fallecido por intoxicación en el hospital de Ezeiza y el resto se encuentra en grave estado. Todo comenzó cuando cinco reos, que pertenecían a la Residencia 3 Pabellón C, comenzaron con síntomas de mal estar. Inicialmente fueron asistidos en el hospital interno del mismo complejo, pero el cuadro se agravó y debieron ser trasladados. Ahora, los investigadores buscan determinar cuál fue el origen del deceso y las internaciones. El operativo fue realizado por efectivos del Departamento Antisecuestros Norte de la Policía Federal Argentina (PFA) en el interior del pabellón en el que estaban alojadas las víctimas y en las oficinas del Servicio Penitenciario Federal (SPF) del penal. Si bien se sospechó de una intoxicación por comida en mal estado debido a que los síntomas comenzaron después de cenar, la hipótesis que cobra fuerza es la posible ingesta de droga adulterada. En tanto, se espera la autopsia del fallecido para determinar con precisión que fue lo que sucedió.

