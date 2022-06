Cascallares y Fabiani recorrieron los avances en el primer edificios de aulas de la Universidad

Mariano Cascallares recorrió junto al intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, y la subsecretaria de Planificación y Coordinación Territorial de la Obra Pública de la Nación, Cecilia Larivera, los avances de obra del primer módulo áulico de la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB) en el predio de la Quinta Rocca, en Burzaco. También los acompañó el vice-rector Facundo Nejamkis. Actualmente los trabajos, cuyo avance es cercano al 40 por ciento, se concentran en la estructura de hormigón de la planta alta, al tiempo que se ejecutan trabajos de albañilería, mamposterías, plomería y la instalación eléctrica general del edificio. Cabe destacar que el inmueble tiene una superficie total de 1.941 metros cuadrados, en el cual se levantan un total de quince aulas distribuidas en dos plantas, además de oficinas administrativas, módulos sanitarios y espacio de cafetería. En este sentido, las autoridades recorrieron el interior de la planta baja donde caminaron por las futuras oficinas administrativas y lo que serán las aulas que recibirán a los y las estudiantes. “Muy contentos recorriendo las instalaciones de lo que será el primer módulo áulico de nuestra universidad, que cada día nos llena de orgullo”, sostuvo Juan Fabiani, quien también subrayó la “articulación constante con el Ministerio de Obras Públicas de la Nación”. Mariano Cascallares, en tanto, destacó que “esta querida universidad que ya cuenta con más de 4.000 estudiantes próximamente tendrá listo su primer edificio de aulas”, al tiempo que anticipó que “muy pronto iniciarán también los trabajos para la creación de la estación ferroviaria ubicada a pocos metros” de la Quinta Rocca de Burzaco. A su turno, Larivera remarcó el trabajo articulado entre el Gobierno Nacional con el Municipio de Almirante Brown y la UNaB y en ese sentido apuntó: “Hace muy poco visitamos las obras y hoy observamos con gran alegría que se avanzó muchísimo, ya el edificio tiene forma propia y tenemos el compromiso de seguir por este camino para iniciar aquí el Ciclo Lectivo 2023”. Finalmente, también se expresó el vice-rector de la UNAB, Facundo Nejamkis, quien enfatizó que “la alegría y las expectativas son muy grandes ya que de a poco va tomando forma este sueño por el que día a día trabajamos incansablemente, que es el crecimiento de nuestra querida universidad”. De la actividad participaron también el secretario de Extensión Universitaria, Ignacio Jawtuschenko; el secretario de Infraestructura, Planificación y Servicios Públicos, Fernando Lorenzo, y la subsecretaria de Infraestructura, Gabriela Fernández, además de autoridades nacionales y locales.

Both comments and pings are currently closed.