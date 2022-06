Con productos de calidad y precios accesibles crece el programa “Circuito de ahorro Brown”

El Municipio de Almirante Brown continúa fortaleciendo la economía social con variadas propuestas que permiten a las vecinas y vecinos del distrito adquirir productos de primera calidad a precios muy accesibles. A través del programa “Circuito de Ahorro Brown”, el Municipio logra conectar los diferentes canales de comercialización permitiendo que los consumidores compren elementos de calidad, de forma directa con los productores del distrito, a precios muy convenientes. Al respecto Mariano Cascallares y el intendente interino Juan Fabiani coincidieron en destacar que, a través de Circuito Ahorro Brown, el Municipio sigue promoviendo múltiples alternativas de mercadeo para cuidar no solo a nuestros productores, sino “el bolsillo de las vecinas y vecinos de Almirante Brown”.

La iniciativa es puesta en marcha a través de la Secretaría de Producción, Empleo y Formación Profesional y el Instituto Municipal de la Economía Social, y prevé para el mes de junio el siguiente cronograma: El “Mercado en tu Barrio” llega todos los martes (7, 14, 21, y 28) y viernes (3, 10, 17, y 24) del mes de junio a la estación ferroviaria de Longchamps, lado Este. Se desarrolla en el horario de 9 a 14 horas y se pueden comprar productos de almacén, miel y frutos secos, frutas y verduras, pescados y panificados. Mientras que los miércoles la propuesta arriba a la Plaza San Cayetano de Burzaco, (Terrero entre Uruguay y Sempere). Arranca mañana 1 de junio y prosigue el 8, 15, 22 y 29. Por otro lado, la “Feria de Productores Rurales”, estará disponible de 9 a 14 horas todos los viernes en la plaza Cerretti de Adrogué (Toll y Bouchard), y los sábados en la Granja Educativa Municipal de Ministro Rivadavia (Juan B. Justo 1000) de 10 a 16. Allí se pueden comprar quesos, embutidos, flores, plantas, verduras, frutas y panificados. En la feria de la plaza Cerretti también se vende pescado. Todos los viernes también los vecinos podrán acceder de 9 a 13 horas a los productos que se venden –a bajo costo- en el Mercado de Productores Familiares y Almacenazo Popular, que recorre diferentes sectores del distrito, ofreciendo carnes, lácteos, pastas, verduras y productos de panadería popular, a cargo de una emprendedora de Burzaco. Además a través del Plan Federal, llegan las ferias itinerantes todos los martes en diferentes puntos de Almirante Brown, también con verduras y frutas por kilo y panadería. Se puede acceder al cronograma semanal de ambas propuestas a través del Instagram @economiasocialbrown Otro de los puntos de comercialización es el “Mercado Multiplicar”, que está abierto de lunes a sábados de 9 a 14 horas, en el Centro de Desarrollo Productivo Incuba Brown, situado en la intersección de Uruguay y Cruz del Sur en Burzaco. Allí las vecinas y vecinos pueden adquirir verduras, frutas, productos de almacén y de dietética, entre otros.

Both comments and pings are currently closed.