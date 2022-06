Proponen sacar de circulación las monedas menores a $5: qué pasará con los vueltos

Ante la controversia que se armó por la venta de monedas en el mercado informal hasta tres veces su valor por el contenido de cobre, es que un senador nacional de Juntos por el Cambio presentó un proyecto de ley para sacar a las monedas de baja denominación del mercado. as monedas de curso legal de 25 centavos, 50 centavos, 1 peso y 2 pesos”, dice el texto. En agosto del año pasado había presentado también un proyecto de ley para emitir billetes de $5000 y $10.000. “El Banco Central dispondrá las medidas necesarias para retirar de circulación la totalidad de l, dice el texto. En agosto del año pasado había presentado también unde ley para emitir billetes de $5000 y $10.000. “La situación económica de nuestro país es tan grave que se ha llegado al punto en que las monedas con valor nominal inferior a $5 se venden en la informalidad por valores hasta tres veces mayores por su peso y valor en cobre que por su nominalidad”, sostine Blanco. Las monedas valen más por su metal que por denominación El conflicto militar provocó una alta volatilidad en el valor de materias primas como el níquel, un metal presente en las monedas argentinas de acuñación antigua (la nueva familia de monedas que se lanzó en 2018 está hecha sobre todo de acero). El níquel disparó tanto su valor tras el inicio de la guerra, que la Bolsa de Metales de Londres suspendió momentáneamente su cotización después de que el 7 de marzo alcanzase su máximo precio histórico, cuando marcó los u$s42.995 tonelada. Luego descendió hasta tocar los u$s28.000. El cobre también está presente en las monedas argentinas. Tuvo un pico en su valor el pasado 7 de marzo, pero luego se estabilizó. Hoy vale unos u$s9.000 por tonelada pero a comienzos de año, cuando rondaba los u$s9.700. “El material del dinero circulante en un país termina valiendo más que el valor nominal de ese circulante en economías que pasan por un periodo prolongado de alta inflación, como el caso de Argentina. Especialmente en el caso de las monedas, el valor del metal aumenta según su precio internacional mientras que el valor nominal de esas monedas no cambia”, explicó Juan Ruiz, de BBVA Research. Qué dice el proyeto de ley “Ante la insuficiencia de la medidas tomadas por parte del Banco Central, que hasta el momento se limitó a no acuñar monedas nuevas y a no devolver a la circulación las que llegan a su poder, solicitamos el retiro de circulación de todas las monedas de curso legal de cuyo valor nominal sea inferior a cinco pesos, hasta tanto la inflación sea inferior al 10%”, señaló el senador. ¿Y los vueltos? “Hoy los comerciantes redondean. Y para mi debería ser hacia abajo. Supongamos que vas a la verdulería y te sale 683 pesos, deberían cobrarte 680 pesos”, sugirió el senador.

