Cascallares y Fabiani participaron de emotivo homenaje a los Bomberos Voluntarios

En el Día Nacional del Bombero y la Bombera Voluntaria, Mariano Cascallares y el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, encabezaron un acto conmemorativo en el que les agradecieron por el “enorme trabajo cotidiano al servicio de los vecinos y vecinas de nuestro distrito”. La jornada se llevó adelante en la sede de la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Almirante Brown, situada en la avenida San Martín N°1107, donde se entregó una placa conmemorativa por el 50° Aniversario de la Fundación del Destacamento Nº 1 de Longchamps “Gral. D. Martín Miguel de Güemes”. Dicha placa será descubierta en la sede del mencionado Destacamento de Longchamps el próximo lunes 20 de junio, día en el que además se realizará el “Emplazamiento de un Monumento al Bombero”, en la plazoleta “Juan Pablo II” en esa misma localidad. “Quiero saludar a cada uno de los bomberos y bomberas de nuestro distrito, tanto de la Asociación de Glew como de la Asociación de Almirante Brown. Gracias por el servicio que brindan todos los días a nuestra comunidad”, sostuvo Mariano Cascallares. Cascallares recordó que “desde el inicio de nuestra gestión establecimos una retribución mensual automática y directa para que los Bomberos Voluntarios puedan cubrir sus gastos operativos y sumar equipamiento y además realizar mejoras edilicias sumando equipamiento para su protección”. Juan Fabiani, en tanto, agradeció a los bomberos y bomberas en este día tan especial por su trabajo cotidiano y remarcó que “son un verdadero orgullo para Almirante Brown”. Las autoridades fueron recibidas por el presidente de la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Almirante Brown, Ricardo Sánchez y el comandante General del Cuerpo de Bomberos Voluntarios “Libertador General Don José de San Martín”, Eduardo Bertelli, con quienes dialogaron y compartieron la tradicional chocolatada, junto con el plantel de bomberos y la comisión directiva. De la actividad participó también la subsecretaria de Emergencia bonaerense, Alicia Salman; el presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko; la secretaria de Prevención y Seguridad Ciudadana, Paula Eichel; el subsecretario de Gobierno, Mauricio Tomas, y el presidente de la Comisión de Prevención y Seguridad Ciudadana del Concejo Deliberante, Martín Borsetti, entre otras autoridades.

Both comments and pings are currently closed.