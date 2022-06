Línea Roca sin trenes por obras de mantenimiento: el servicio estará afectado el domingo

Los usuarios de la Línea Roca verán afectadas sus posibilidades de circular este domingo, debido a que no habrá trenes. De acuerdo a lo informado por la empresa Trenes Argentinos, el 5 de junio el servicio estará afectado y no funcionará ninguno de los ramales por obras. “Estamos trabajando en la construcción y refacción de nuevos pasos bajo a nivel y puentes peatonales que brindarán mayor seguridad vial, mejor conectividad y más fluidez en el tránsito”, aseguraron desde la empresa. De este modo, dieron los motivos de la falta del servicio anunciada para el domingo, el primero de junio. ¿Cuáles son los ramales del Tren Roca? Cuatro de los recorridos salen de Plaza Constitución y llegan a Ezeiza/Cañuelas, La Plata, Gutiérrez y Chascomús. Hay otro recorrido que hace Haedo-Temperley. Además, apuntaron: “Todas las tareas se enmarcan en el plan de modernización ferroviaria que impulsa el ministerio de Transporte de la Nación que conduce Alexis Guerrera“. Tren Roca Cabe destacar que el lunes 6 de junio la prestación se desarrollará de acuerdo a los cronogramas habituales de horario. “Las intervenciones pueden verse afectadas por cuestiones climáticas”, concluyó el comunicado de Trenes Argentinos.

Both comments and pings are currently closed.