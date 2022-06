Alberto Fernández se reunirá con Joe Biden el 25 de julio en Washington

El presidente Alberto Fernández se reunirá el próximo 25 de julio con su par estadounidense, Joe Biden, en Washington, en lo que será la primera reunión bilateral entre ambos mandatarios, informaron fuentes oficiales. El encuentro se confirmó tras el diálogo telefónico que ambos mantuvieron esta tarde de miércoles durante 25 minutos, en los que dialogaron sobre la problemática de la inseguridad alimentaria, la transición energética, las nuevas cadenas regionales de valor y el cambio tecnológico con inclusión social, en un contexto donde sobresale la importancia de consolidar pasos concretos para garantizar la paz global.

