Reportaron 51.778 contagios de coronavirus en el país, un 19% más que la semana pasada

El Ministerio de Salud reportó 64 muertes por coronavirus y 51.778 contagios en la última semana en la Argentina, lo que representa un 19% más de casos que el domingo pasado (43.487). De esta manera, suman 128.889 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 9.230.573 los contagiados desde el inicio de la pandemia. La cartera sanitaria indicó que son 346 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos en el sector público y privado, para todas las patologías, de 42,2% en el país. Durante la última semana murieron 37 personas en Buenos Aires, 11 en la Ciudad de Buenos Aires, 1 en Chaco, 6 en Córdoba, 2 en La Pampa, 1 en San Juan, 1 en San Luis, 2 en Santa Cruz, 1 en Santa Fe y 2 en Tucumán. Según el Monitor Público de Vacunación, el total de dosis aplicadas asciende a 102.549.284, de los cuales 40.788.499 recibieron una dosis, 37.465.929 las dos, 3.039.647 una adicional y 21.255.209 una de refuerzo, mientras que las vacunas distribuidas a las jurisdicciones llegan a 109.347.590 y las donadas a 5.083.000.

