Mariano Cascallares recorrió obras de asfalto y dialogó con vecinos

El diputado provincial Mariano Cascallares realizó una extensa recorrida por diversas obras de asfalto que se ejecutan en diferentes arterias de la localidad de Ministro Rivadavia. Allí, acompañado por el delegado municipal Rodolfo Díaz Vélez, aprovechó la oportunidad para dialogar con las vecinas y los vecinos con el movimiento de las máquinas y los camiones que trabajaban de fondo. La recorrida se centró en cuatro calles diferentes que están siendo asfaltadas en estos momentos. Se trata de las arterias Sandoval, Muesca, Vucetich y Lahille cuya pavimentación mejorará en forma considerable la transitabilidad y accesibilidad en la mencionada localidad browniana. “Como lo hacemos siempre, acá estamos en los barrios, caminando, supervisando las obras y dialogando con los vecinos, escuchando sus propuestas e inquietudes para seguir mejorando juntos a nuestro querido distrito”, indicó Mariano Cascallares. Cascallares destacó la tarea articulada con la Nación y la Provincia “que permite avanzar con tantas y tantas obras clave para nuestra gente”, al tiempo que remarcó la importancia de los trabajos de mejorado que se están realizando también en numerosos caminos rurales de Almirante Brown. Todas las obras de pavimentación que se ejecutan (este año se están pavimentando 600 cuadras más), fueron planificadas para mejorar la conectividad de las redes trocales de nuestro distrito y priorizando la accesibilidad a los barrios, a los centros de salud y a las instituciones educativas. Cascallares finalizó sosteniendo que “en Almirante Brown, con Juan Fabiani y todo nuestro Municipio, somos un verdadero equipo que trabaja todos los días para mejorarle la vida a nuestra gente”. Durante la recorrida por Ministro Rivadavia también se supervisó el avance de la obra de la nueva Delegación Municipal de esa localidad browniana.

