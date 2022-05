Pueblo y gobierno de Brown celebraron el 212° aniversario de la Revolución de Mayo

El diputado bonaerense Mariano Cascallares y el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, encabezaron el acto conmemorativo por el 212° Aniversario de la Revolución de Mayo, en una emotiva jornada realizada junto con vecinos, delegaciones escolares y entidades de bien público en la localidad de Rafael Calzada. La celebración religiosa se llevó adelante en la Parroquia Santísima Trinidad,ubicada en la avenida San Martín N° 3773, y contó con la participación del presidente del Concejo Deliberante local, Nicolás Jawtuschenko, la presidenta del Consejo Escolar, María Marta Silva, y el delegado José Canto, además de autoridades municipales. El acto, que se llevó adelante en la iglesia debido a las condiciones climáticas, comenzó con un Santo Tedeum encabezado por el cura párroco Francisco Betekeneng y continuó, tras la ceremonia religiosa, con la entonación de las estrofas del Himno Nacional Argentino. Posteriormente, las autoridades entregaron banderas de ceremonia a establecimientos educativos de nivel inicial, primario y secundario, y a instituciones de bien público, como sociedades de fomento, grupos de scouts, y centros de jubilados de las distintas localidades brownianas. También a representantes del Hospital Lucio Meléndez, en el año del 120° Aniversario, y del Destacamento de Bomberos Voluntarios “Gral. D. Martín Miguel de Güemes de Longchamps”. “Es una alegría muy grande estar compartiendo este acto por el 212 aniversario de la Revolución de Mayo junto a nuestros vecinos, vecinas, escuelas y entidades de bien público. Sigamos trabajando todos juntos para lograr el Almirante Brown que todos y todas queremos”, apuntó Juan Fabiani. Por su parte, Mariano Cascallares remarcó que “en este día tan importante celebremos el amor que sentimos por la Patria trabajando todos los días por nuestra gente y por nuestro querido distrito”. El acto contó con la presencia de autoridades municipales, entre ellos secretarios y secretarias, subsecretarios y subsecretarias, directores y directoras de todas las áreas, concejales e integrantes del Consejo Escolar de Almirante Brown, ex combatientes, bomberos, delegaciones escolares y entidades de bien público, además de vecinos y vecinas.

