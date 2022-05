El FdT recordó a Néstor Kirchner a 19 años de su asunción presidencial

Funcionarios nacionales, gobernadores, legisladores, intendentes, sindicalistas y agrupaciones políticas recordaron este miércoles al expresidente fallecido Néstor Kirchner, a cumplirse el 19º aniversario de su asunción en 2003. Kirchner obtuvo el 22,24 por ciento de los votos en la primera vuelta electoral celebrada el 27 de abril de 2003, por detrás de la lista encabezada por el expresidente Carlos Menem, quien pese a haberse impuesto en esos comicios con el 25,45 por ciento de los votos, desistió de competir en segunda vuelta. De esta forma se consagró como triunfadora la fórmula del Frente para la Victoria que integraban el entonces gobernador de Santa Cruz con Daniel Scioli. En homenaje a Néstor Kirchner, las redes sociales se colmaron de mensajes en memoria del expresidente por parte de militantes jóvenes y también de dirigentes que formaron parte de su gabinete de ministros. En su cuenta de Twitter, el entonces ministro de Educación y actual titular de la cartera de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus, escribió: “El 25 de mayo de 2003 asumió Néstor Kirchner como presidente de la Nación. 19 años después, seguimos su ejemplo trabajando para construir una Argentina más justa y soberana”. La Cámpora, agrupación que conduce su hijo el diputado y presidente del PJ bonaerense Máximo Kirchner, remarcó una frase del exmandatario: “Siempre de pie, siempre luchando, siempre peleando por la Patria”, junto con la publicación de un video con fragmentos de discursos suyos. Otra que recordó a Kirchner fue la senadora mendocina y titular del PJ de Mendoza, Anabel Fernández Sagasti, quien consideró que “nuestro mejor homenaje es trabajar incansablemente por una Argentina más justa y con mejores oportunidades para todos y todas”. En tanto, el gobernador formoseño Gildo Insfrán señaló que Kirchner “enalteció las tres banderas del justicialismo, logrando levantar a la Argentina luego de la peor crisis vivida en democracia”. “Hoy recordamos y reivindicamos su legado, el de no claudicar ante las adversidades y siempre trabajar para cumplir los sueños del pueblo argentino”, sentenció. Por su parte, el intendente del municipio bonaerense de La Matanza, Fernando Espinoza, recordó que “hace 19 años, Néstor Kirchner nos dijo ‘Vengo a proponerles un sueño…’ y nos iluminó perpetuamente”. “Su luz nos guía. Sus convicciones y liderazgo son nuestra fuente de inspiración”, destacó el jefe comunal del distrito más populoso del conurbano bonaerense. Al conmemorarse en la misma fecha además un nuevo aniversario del primer gobierno patrio de 1810, el diputado del Frente de Todos (FdT), Rodolfo Tailhade, escribió que “hoy recordamos y celebramos a nuestros patriotas. Este es uno de los más grandes. Viva Néstor y Viva la Patria”. Para la intendenta del municipio bonaerense de Moreno, Mariel Fernández, cuando Kirchner asumió, comenzó “una nueva etapa para la política y para la historia de nuestro país”. “Gracias eternas a quien nos trajo dignidad y felicidad a las y los humildes, a nuestra guía en este camino de transformación de la patria”, remarcó. El sindicalista Omar Plaini (Canillitas) sostuvo que el exgobernador de Santa Cruz “siempre estará en el corazón del pueblo”, mientras que el gremialista Walter Correa (Curtidores) destacó que “hace 19 años el peronismo volvía a ponerse de pie”. También el titular de Acumar, Martín Sabbatella, indicó que se cumplen “19 años del día que recuperamos la esperanza de que era posible la construcción de un país por el que tanto luchamos y militamos. Eternamente gracias, Néstor”.

Both comments and pings are currently closed.