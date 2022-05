Lomas: le niegan la domiciliaria a la mujer acusada de abusar de su hija

La Justicia de Lomas resolvió, luego de varias semanas, el pedido de prisión domiciliaria para la mujer que está detenida -junto a su pareja- acusada de abusar sexualmente de su hija en Centenario. Voceros del Departamento Judicial de Lomas de Zamora confiaron a La Unión que luego de que no hicieran lugar “en primera instancia” al pedido de la mujer, “la Cámara de Apelaciones de Lomas confirmó la resolución”. De esta manera, ambos continuarán detenidos.

Ambos se encuentran imputados por los delitos de “Abuso sexual agravado por el vínculo y por ser cometido por dos personas”. En la causa interviene la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°9 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, a cargo de Sebastián Bisquert. EL CASO El hecho tuvo lugar a partir de la denuncia de la abuela de la víctima, quien denunció a la madre de la pequeña y a su pareja, quienes fueron capturados por la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Lomas en una vivienda de Centenario. Están acusados de abusar durante 2019 y 2020 a la menor en varias oportunidades, cuando vivía en un domicilio de la calle Minetto al 1200. “Tres años tenía la nena en ese entonces, no entendía nada. La madre una sinvergüenza, los dos abusaron y hasta la intentaron matar. La nena contó después que la ahogaban en un tacho con agua”, había señalado la abuela de la víctima a este medio. “Queremos que la gente sepa. Es una desgracia lo que me pasó, y por ahí hay gente que le pasó lo mismo y no se animó a denunciar. Entonces bueno, ojalá que no le pase a más nadie, que la desgracia haya sido de nosotros y que no haya más chicos sufriendo”, remarcó.

