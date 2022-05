Caso Villa: la médica declaró que no había constancia de lesiones compatibles con abuso sexual

La médica del hospital Penna de Buenos Aires que en junio del año pasado revisó a la joven que denunció por abuso sexual al delantero colombiano Sebastián Villa reconoció este martes ante las fiscales de la causa que en el certificado de asistencia a la víctima no había constancia de una lesión compatible con una violación, informaron fuentes judiciales. La facultativa brindó una declaración testimonial vía Zoom ante las fiscales Verónica Pérez y su adjunta Vanesa González, de la Unidad Funcional de Instrucciones (UFI) 3 de Esteban Echeverría, Especializada en Violencia Familiar y de Género, Abusos Sexuales y Delitos Conexos a la Trata de Personas. Una fuente judicial explicó a Télam que la testigo reconoció que ella firmó el certificado médico en el que se dejó constancia que la denunciante manifestó sentir dolores en la zona genital, pero que en dicho informe no se detalló la existencia de lesiones compatibles con un abuso sexual. La médica indicó que se practicó “un examen ginecológico normal” y que, si hubiera detectado alguna lesión compatible con abuso sexual, habría dejado constancia de la misma en el certificado porque así lo requiere el protocolo para estos casos, indicó un vocero judicial. Por su parte, para el abogado de la denunciante, Roberto Castillo, la declaración de la testigo fue “contradictoria” y, en ese sentido, dijo que la médica declaró que no recordaba haber asistido a la víctima porque atiene a 35 personas por día y que pudo haberla atendido otra facultativa. De todos modos, según el letrado, la testigo reconoció su firma en el certificado médico. Más pericias Por su parte, la denunciante, de 26 años, se presentó este martes en los tribunales de Lomas de Zamora donde fue entrevistada por el equipo interdisciplinario del Centro de Atención a la Víctima que depende del Ministerio Público Fiscal (MPF) de ese departamento judicial. Por ello, las fiscales aguardan para las próximas horas que los peritos presenten el informe victimológico con los resultados de esa entrevista. De acuerdo con la denuncia de la joven, ella fue atendida por la médica ginecóloga del Hospital Penna que declaró como testigo un día después del hecho y que la facultativa le sugirió ir a hacer la denuncia, algo que en ese momento no hizo por temor. La declaración de esta médica debió haberse realizado el viernes pasado, pero ese día la profesional se excusó explicando que estaba de viaje en la provincia de Mendoza y que no se sentía bien para realizar una testimonial por videollamada. En tanto, el lunes se incorporó al expediente una pericia psicológica realizada a la joven que concluyó que la denunciante presenta “indicadores de abuso sexual” y un “trastorno de estrés post traumático” y que no fabulaba. La denuncia La denuncia contra Villa fue presentada por escrito el 13 de este mes en la UFI 3 de Esteban Echeverría, y a los tres días la denunciante la ratificó de manera presencial en la fiscalía. La víctima contó, primero por escrito y luego en sede fiscal, que el hecho ocurrió la noche del 26 de junio de 2021, en el country “Venado II” de la localidad bonaerense de Canning donde vivía el futbolista y luego de un asado del que habían participado otros jugadores del plantel xeneixe. Según la denuncia, Villa había consumido “mucho alcohol” y comenzó a reprocharle que sospechaba que le gustaban o que había estado con otros jugadores del plantel. Tras mantener una fuerte discusión, ambos se retiraron del lugar y se dirigieron a la casa del futbolista junto a un empleado de seguridad y un amigo del futbolista y allí dijo que Villa la encerró en una habitación, abusó sexualmente de ella y la intentó sofocar. La denuncia contra Villa fue presentada por escrito el 13 de este mes en la UFI 3 de Esteban Echeverría / Foto: IG Boca La joven presentó como prueba unos intercambios de mensajes donde Villa se disculpaba por lo sucedido y se justificaba diciendo que había “tomado mucho” y también denunció que el futbolista le envió 5.000 dólares para que no haga ninguna denuncia, suma que luego devolvió. Por su parte, el juez de Garantías 2 de Lomas de Zamora, Javier Maffucci Moore, dictó una medida cautelar que incluye una restricción perimetral e impedimento de contacto de Villa hacia la víctima, pero rechazó un pedido de prohibición de salida del país para el futbolista, ya que la misma se adoptó en la causa anterior por violencia de género sobre su expareja el año pasado y aún está vigente.

