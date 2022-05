Alberto Fernández presenta la nueva serie de billetes, que reemplazará animales por próceres

El presidente Alberto Fernández encabeza este lunes en la Casa Rosada el acto para la presentación de la nueva serie de billetes con ilustraciones de próceres, que reemplazará a los papeles moneda con ilustraciones de animales que se crearon durante el Gobierno de Cambiemos. El comienzo del acto está previsto para las 17:00 en el Salón del Bicentenario, y según aclaró el propio jefe de Estado en una reciente entrevista radial, no se anunciará la emisión de un billete con una denominación más alta. En este sentido, el billete con denominación más alta seguirá siendo el de mil pesos que se introdujo a fines de 2017 con la imagen impresa de un hornero, ave nacional de Argentina. El propio presidente había revelado el año pasado que “San Martín muy pronto va a estar en nuestros billetes” y que “lo van a acompañar Belgrano, Juana Azurduy, y hombres y mujeres que dieron todo para que la Argentina viva“. La serie de billetes denominada “Animales” se originó en 2016 cuando el Banco Central, en aquel momento ecnabezado por Federico Sturzenegger, emitió billetes con imágenes de guanacos, cóndores, tarucas y ballenas franca austral en las denominaciones de $20, $50, $100 y $200, y luego y el yaguareté y el hornero en los de $500 y $1000. “Lo que estamos haciendo es volver a poner a nuestros próceres y heroínas, a los hombres y las mujeres que hicieron historia en la Argentina en los billetes. Con esto recuperamos identidad social”, sostuvo Fernández el viernes pasado. “Nosotros como país tenemos una identidad histórica y tenemos que poner a nuestros hombres y mujeres más valiosos en nuestras manos, en el dinero que manejamos todos los días”, agregó. Los billetes de la serie “Animales” irán siendo reemplazados de forma paulatina por los nuevos billetes de próceres, que tendrá la particularidad de que respetará la equidad de género y habrá misma cantidad de personalidades históricas femeninas como masculinas.

Both comments and pings are currently closed.