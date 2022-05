Este sabado y domingo abren la delegaciones municipales para asistir con el Censo Digital

El Municipio de Almirante Brown informó que esta sábado 21 de mayo y el domingo 22 de mayo las Delegaciones Municipales atenderán al público de 9 a 15 horas, a los efectos de colaborar con las vecinas y los vecinos que necesiten completar En paralelo, la línea telefónica municipal 0800 222 7696 atenderá tanto sábado como domingo en el horario de 9 a 15. el Censo Digital 2022 en el marco del proceso de recupero de datos puesto en marcha por el Indec. Hasta el momento el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos habilitó el número 0800 345 2022 junto al mail censo@indec.gob,ar para el recuperado de aquellas personas que aún no fueron censadas. Mientras que la Comuna browniana dispuso la línea 0800 222 7696 de lunes a viernes de 8 a 20 horas y también este fin de semana entre las 9 y las 15 horas para consultas y asesoramiento. Pero además, ahora el Municipio de Almirante Brown informó que hoy sábado y mañana domingo todas las delegaciones municipales abrirán y atenderán al público asistiendo como puntos digitales para el llenado del Censo Digital para aquellos vecinos que necesiten hacerlo. Mariano Cascallares agradeció el trabajo de las y los censistas el pasado 18 de mayo y convocó a las vecinas y los vecinos que lo requieran a acercarse hoy a alguna de las doce delegaciones municipales brownianas para completar el Censo Virtual en el caso de que aún no hayan sido censados.

