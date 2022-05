Longchamps: llega una nueva edición del programa “Brown en Vivo” con la banda Ke Personajes

El Municipio de Almirante Brown, a través del Instituto Municipal de las Culturas, llevará adelante el próximo sábado 21 de mayo una nueva edición del ciclo de recitales abiertos al aire libre “Brown en Vivo” en Longchamps, con la presentación de la banda Ke Personajes. Desde la gestión del intendente interino Juan Fabiani indicaron que la actividad, pensada para toda la familia, se llevará adelante desde las 18 horas en el paseo ubicado en Chiesa y Francia, en la mencionada localidad browniana, e incluirá la presentación de distintas bandas invitadas como YSK, Agrupación Kaos y Miguel Romero y su banda. El broche de oro estará a cargo de Ke Personajes, la banda entrerriana que lidera Emanuel Noir y que actualmente está pasando por su mejor momento, con presentaciones en todo el país y en el exterior, y con millones de reproducciones de sus temas en Youtube. “Seguimos sumando actividades musicales y culturales en Almirante Brown con entrada libre y gratuita para nuestros vecinos y vecinas. Los invitamos a que se acerquen y pasen una muy linda jornada en familia”, sostuvo el diputado provincial Mariano Cascallares.

