El municipio de Brown avanza con tres imponenetes obras troncales de pavimentación

El Municipio de Almirante Brown, en articulación con el Ministerio de Obras Públicas y Vialidad Nacional, lleva adelante tres obras estructurales de pavimentación y repavimentación en las localidades de Longchamps, Glew, Burzaco, San Francisco de Asís, San José, Adrogué, Rafael Calzada y José Mármol, que potencian por completo la circulación y mejoran la vinculación en los barrios. Las mejoras se llevan adelante en el marco del convenio de “Redes Conexas” firmado con el organismo nacional con el objetivo de trabajar en seis calles que cruzan alguna de las rutas provinciales o avenidas troncales del distrito, como Hipólito Yrigoyen (Ruta 210), Ruta 4 o Tomás Espora. “Estas mejoras son muy importantes porque se pavimentan y repavimentan calles que tienen conexión directa dentro de los barrios con rutas y avenidas importantes de Almirante Brown, mejorando también la conectividad de escuelas, centros de salud y espacios públicos”, sostuvo Mariano Cascallares, quien remarcó que “además se hacen trabajos hidráulicos y se suman luminarias LED a lo largo de las renovadas arterias”. En esa línea se expresó también el intendente interino, Juan Fabiani, quien destacó el “gran trabajo articulado con Vialidad Nacional para seguir potenciando el distrito, generando conectividad urbana con obras que cambian verdaderamente la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas”. Fabiani y Cascallares destacaron la importancia del apoyo del Gobierno Nacional y Provincial para la concreción de obras de pavimentación en el distrito, a través de los ministerios de Obras Públicas e Infraestructura respectivamente. Araujo y Blas Parera Una de las obras se lleva adelante en las calles Araujo y en Blas Parera. En el caso de Araujo, la mejora comienza en el barrio Corimayo de Burzaco, donde se está avanzando con la importante pavimentación de 25 cuadras, además de avances hidráulicos. En este sentido, los tramos que se concretan en esta arteria van desde Espora hasta República Argentina y desde Humahuaca hasta Blas Parera, ya en el barrio Don Orione. Asimismo, la obra continúa en la calle Blas Parera, desde Virrey Loreto a la Ruta Provincial N°4, en la localidad de San Francisco de Asís, potenciando la circulación en una calle que conecta con la Escuela Secundaria N°4. Bolívar y Mitre En otro orden, está por finalizar la obra de pavimentación con cordón cuneta en la calle Simón Bolívar de Longchamps que consta de siete cuadras, desde la avenida Tomás Espora hasta Castillo. La propuesta incluyó la colocación de luminarias con tecnología LED, la construcción de un desagüe pluvial y de sumideros, generando una renovación completa en esta arteria que mejora la vinculación dentro de los barrios. Cabe destacar también que a pocas cuadras ya comenzaron las obras del nuevo paso bajo nivel de la calle Diehl. En tanto, en Glew, se está realizando a todo ritmo la pavimentación con hormigón de siete cuadras de la calle General Mitre, anteriormente de tierra, entre la avenida Hipólito Yrigoyen y Raúl Soldi. Amenedo y Presidente Perón Finalmente, el convenio de obras con Vialidad Nacional incluye también la repavimentación de dos calles muy importantes como son Amenedo, que vincula San José, José Mármol y Adrogué, y también la arteria Presidente Juan Domingo Perón, en zonas de Rafael Calzada y Burzaco. Ambas, junto con la avenida San Martín, son relevantes porque conectan al distrito de forma este y oeste. En Amenedo, por ejemplo, las mejoras se concretan en distintos tramos que van desde Donato Álvarez hasta Espora, como por ejemplo desde Santa Ana hasta La Tijereta, los cuales incluyen también trabajos hidráulicos en inmediaciones al arroyo ubicado en esa zona y luminarias LED. Estos avances son importantes porque la nueva pavimentación permitirá una mejor conexión con el Jardín de Infantes N°949, la Escuela Secundaria N°15 y la plaza Madre Teresa de Calcuta. También se suman obras en la arteria pero en zonas de José Mármol, entre Blasco Ibáñez y Bernardo de Yrigoyen. En lo que respecta a la calle Presidente Juan Domingo Perón (ex Gorriti), los trabajos de pavimentación se desarrollan en distintos tramos desde Espora hasta las vías del ferrocarril Roca, en la estación ferroviaria de Rafael Calzada, donde además ya está colocado el obrador para la creación de un paso bajo nivel en dicho cruce. Una de las zonas en la que se realizan los trabajos en la mencionada arteria son cuatro cuadras con cordón cuneta desde San Luis hasta Catamarca. El lugar anteriormente contaba con un precario asfalto que se deterioró a través de los años por la intensa circulación de vehículos. Esta mejora es trascendental porque se trata de una calle que pasa por el arroyo San Francisco, facilitando la conectividad entre Rafael Calzada, San Francisco Solano y Adrogué.

