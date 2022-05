Aguinaldo: en qué mes se cobra y cómo se calcula

El Sueldo Anual Complementario (SAC) se divide en dos pagos: un medio aguinaldo en junio y otro en diciembre. De cara a la llegada del sexto mes del año, y la acreditación de la primera cuota en el bolsillo de trabajadores registrados del sector público y privado, jubilados y pensionados, te contamos en qué consiste y cómo se abona. Cuándo se paga el aguinaldo 2022 Cada medio aguinaldo corresponde al 50% de la mayor remuneración mensual percibida por la trabajadora dentro de cada uno de los semestres. Según establece la ley 27.073, el pago del primer medio aguinaldo del año se paga, como tope, en la última jornada laboral de junio. Por esa razón, el aguinaldo se debe cobrar hasta el 30 de junio. Sin embargo, ese plazo se puede extender hasta cuatro días hábiles. Por eso, este año podrá pagarse hasta el 6 de julio. Distinto es el caso del medio aguinaldo de diciembre, que se cobra como máximo el 18 de diciembre, con un período de tolerancia también de cuatro días hábiles. Cómo se calcula el aguinaldo Para calcular el aguinaldo se debe tomar el 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto (sueldo básico, horas extra y cualquier otro extra percibido) dentro de los dos semestres que culminan en los meses de junio y diciembre de cada año. Ambos se calculan sobre los 6 meses próximos anteriores, es decir que el aguinaldo de junio se calcula en base a los sueldos de enero a julio al último mes del año. Si durante el semestre el trabajador no trabajó todos los meses (ya sea porque empezó a trabajar recientemente o porque se extinguió el contrato) hay que pagarle el proporcional a los meses trabajados.

Both comments and pings are currently closed.