Alberto Fernández: “Se pudo tomar una fotografía de la Argentina que nos va a servir para ver cómo encarar el futuro”

El presidente Alberto Fernández se reunió con el titular del Indec, Marco Lavagna, en la sede del organismo en el centro porteño, y recorrió el centro del monitoreo donde se recibieron los datos. “El Indec pudo tomar una fotografía de la Argentina que nos va a servir muchísimo para ver cómo encarar el futuro”, aseguró el mandatario. El jefe de Estado arribó pasadas las 21 a la sede del Instituto Nacional de Estadística y Censo, tres horas después de finalizado el operativo, que abarcó a 17 millones de hogares en todo el país. Fernández remarcó que “son pasos enormes que tienen que ver con la evolución de la sociedad”. Tras agradecer a quienes participaron del censo, destacó el rol de los censistas porque “dedicaron su día para ver cómo estábamos, donde estábamos quiénes éramos y qué nos pasaba”. Por su parte, Marco Lavagna explicó que el censo se trató de un hecho histórico y “tuvo muchos desafíos porque es un censo con muchas incorporaciones en temas de innovación” en referencia a la modalidad virtual que permitió acelerar la carga de datos. De hecho, hace una semana cerca del 40% de la población ya había completado la encuesta de manera digital. El mandatario nacional no tuvo agenda oficial este miércoles, pero en horas de la mañana recibió a las censistas en la Quinta de Olivos junto a la primera dama, Fabiola Yañez. Tras cerrar la jornada, Lavagna celebró el resultado del Censo 2022 y destacó que fue un “operativo muy normal” en los 17 millones de hogares abarcados por 650.000 personas en las calles. A lo largo de tres conferencias de prensa durante la jornada, Lavagna también se mostró satisfecho con la versión digital del Censo 2022 y afirmó que casi la mitad de los argentinos utilizó la herramienta. Luego, mientras los resultados se seguían recibiendo en el centro de monitoreo, recibió a Fernández, a quien le brindó detalles del procedimiento del que participaron 650.000 censistas.

