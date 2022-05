Kreplak: “Atravesamos una ola de coronavirus de importantes dimensiones”

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, advirtió este miércoles que se está atravesando “una ola de importantes dimensiones” de coronavirus, por lo cual instó a reforzar los cuidados para prevenir el aumento de los contagios. En este sentido, en declaraciones a El Destape Radio, Kreplak señaló que hubo un aumento del cien por ciento en los casos positivos de la enfermedad desde la semana pasada a la actual, aunque señaló que, “en internaciones, todavía no hay un impacto significativo”. El ministro remarcó que se percibe una suba en las consultas al sistema de salud, “pero todavía muy lejos de lo que fue la tercera ola de comienzos de este año”. “Esta subvariante de la Ómicron es un 30% más contagiosa, por lo cual hay que tener cuidados”, continuó Kreplak en referencia a la BA.2, que es entre un 30 y un 40 por ciento más contagiosa que la BA.1 que circuló entre diciembre y enero pasado. En ese marco, pidió que las personas que tengan síntomas compatibles con Covid-19 “se aíslen por cinco días, utilicen cinco días más el barbijo y no se expongan en lugares cerrados”. “Esta subvariante de la Ómicron es un 30% más contagiosa, por lo cual hay que tener cuidados” / Foto: Fernando Gens. Asimismo, recomendó que “todo el mundo se aplique la tercera dosis” contra el coronavirus. “Aquellos que tengan 50 años y hayan pasado cuatro meses de su tercera dosis, deben recibir la cuarta dosis”, indicó Kreplak. En tanto, sobre la campaña de vacunación pediátrica contra el coronavirus, Kreplak recordó que esta semana, en el marco del Consejo Federal de Salud, se acordó “pedir que se apruebe la tercera dosis para niños y niñas de 3 a 11 años, que pueden recibir la vacuna Pfizer”. En este punto, sostuvo que esa definición depende del Ministerio de Salud de la Nación, de la Anmat y de la comisión de expertos, pero se mostró confiado en que se dará en poco tiempo. Por otro lado, el titular de la cartera sanitaria estimó que “no habrá una saturación del sistema de salud” producto del crecimiento de los casos de Covid-19 y señaló que, por ese motivo, no se adoptan “nuevas medidas restrictivas” frente a la nueva ola de la enfermedad.

